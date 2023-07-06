“Ya Çok Seversen” ekranda fark yaratacak

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Kerem Bürsin

TAM BİR AİLE DRAMASI





◊ “Ya Çok Seversen” dizisiyle ekrana dönüş yapıyorsunuz. Neden bu diziyi seçtiniz?

- Birincisi; Ay Yapım. Çok sevdiğim ve güvendiğim bir yapım şirketi. ‘Ya Çok Seversen’in hikayesini, dinamiklerini, olay örgüsünü sevdim. Projelerde çocuklarla olmak eğlenceli oluyor. Ayrıca romantik yaz dizisi ya da romantik komedi değil de tam bir aile draması diyebileceğimiz bir iş olduğu için de hoşuma gitti.



◊ Dizi daha başlamadı ama herkes Hafsanur Sancaktutan ve sizi konuşuyor. Sizce siz nasıl bir ikili oldunuz?

- Hafsa ile iyi anlaşıyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu, çok tatlı ve çok sevdiğim bir arkadaşım oldu. Sette çok eğleniyoruz.



◊ ‘Sizce Ya Çok Seversin’i hangi üç kelime en iyi şekilde tanımlarsınız?

- Bütün pozitif kelimelerle.

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Hafsanur Sancaktutan

PARTNERİMLE GÜZEL BİR ENERJİ YAKALADIK





◊ Bugün izleyici ile buluşacaksınız. Neler hissediyorsunuz?

- Çok heyecanlıyım, bir an önce seyirciyle buluşmayı bekliyorum...



◊ Leyla bugüne kadar canlandırdığınız karakterlerden daha farklı sanki...

- Bir dolandırıcıyı canlandırıyorum, benim için çok yeni bir dünya. Karakterimin bu işi neden yaptığının derinliklerine indikçe daha da meraklandım senaryoyu okurken. Partnerimle de güzel bir enerji yakaladık ilk tanıştığımızda. ‘Hadi bir an önce başlayalım’ dedim içimden. Ve yola çıktık.



◊ Daha yayınlanmadan bu denli konuşulmak size ne hissettirdi?

- Çok mutluyum açıkçası. Samimi ve gerçek ilişkileri anlatan bir dizi bizimkisi. Yaz aylarında başlamamız da seyirciye bir ödül gibi bence. Ekranda bir fark, bir renk yaratacağız.

Hatice Aslan

FÜSUN HIRSLI, KISKANÇ VE KİBİRLİ





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◊ Uzun bir aradan sonra ekrana dönüş yapıyorsunuz... Heyecanlı mısınız?

- Ekrandan uzak kaldığım süre boyunca ‘Küheylan’ oyununu seyirciye hazırladık. Ve sinema filmi çekimlerim oldu. Müge Uğurlar’ın yönettiği “Derun” ile Umut Evirgen’in yönetmenliğindeki “Anasının Kuzusu” filmlerinde oynadım. İkisi de 2024 yılında vizyona girecek. Televizyon ekranında olmayı özlemiştim. Kanal D’de izleyicilerimizle bir araya geleceğimiz ve de Ay Yapım’ın işi olan ‘Ya Çok Seversen’ ile tekrar ekranlarda olmak heyecan verici.



◊ Füsun dizinin en kilit karakterlerinden biri. Siz nasıl yorumluyorsunuz onu?

- Füsun; hırslı, kıskanç ve kibirli biri. Bu tip duyguları içinde barındıran bir insanın kendine ve çevresine neler yapabileceğini tahmin etmek zor değil. Tabii ki yaptıklarından dolayı kendini haklı görüyor. Bu daha da tehlikeli. Sığındığı, gizlendiği paravan ise ruhani öğretiler. “Enerjimi emdin, enerji veriyorum” gibi...



◊ Kadronun usta isimleri arasında olmak nasıl bir duygu?

- Çalışmanın daha başladığımız andan itibaren verimli geçmesini sağlayan Ay Yapım’a, senaryo ekibine, yönetmenimize ve tüm set ekibi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kerem ve Hafsanur gibi genç, öğrenmeye açık, disiplinli oyuncularla birlikte olmak keyif veriyor. Şerif Erol’la da çalışmayı istiyordum.

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Şerif Erol

EĞLENMENİN TADINI ÇIKARIN





◊ “Ya Çok Seversen” bugün sonunda başlıyor...

- Kameranın önündeki ve arkasındaki herkes için hayırlı olmasını dilerim. Profesyonel, işini seven ve iyi bilen, canayakın insanların arasında olduğum için mutluyum.



◊ Kadronun usta isimleri arasında olmak sizi nasıl hissettiriyor?

- Usta isimlerle birlikte olmak insana kendini güvende ve konforlu hissettiriyor. Bu nedenle şanslı olduğumu düşünüyorum.



◊ İzleyicilere neler söylemek istersiniz?

- Yaz akşamlarında arkanıza yaslanın ve eğlenmenin tadını çıkarın.

Nazmi Kırık

BU YAZI GÜZEL GEÇİRECEĞİZ





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◊ Bu yazın en çok konuşulan projesinde yer almak size ne hissettiriyor?

- Çok konuşulan bir projede yer almak tabii ki beni de çok sevindiriyor. Herkes güzel işler yapmak ister. İyi ve başarılı oyuncu arkadaşlarım var. Onun içinde kendimi daha çok iyi hissediyorum. Motivasyon süper.



◊ İzleyicilere neler söylemek istersiniz?

- Sizin için en güzelini yapmak için çabalayacağız. Hep beraber bu yazı güzel geçirmek dileğiyle...

Aziz Caner İnan

UMUT’U ÇOCUKSU BULUYORUM





◊ Umut karakterini nasıl tanımlarsınız?

- Umut, “büyüklerin sözünü dinlemek” konusuna kendisini çok kaptırmış ve bu sebeple, maalesef kendi sözünü söyleyememiş bir insan. Bu yüzden çocuksu buluyorum Umut’u. Hayatın rekabetçi gerçekleriyle boğuşması sırasında umuyorum duygusal değil de akılcı kalmayı başarabiliriz kendisiyle birlikte.



◊ Umut ve Ateş’in çok farklı bir kardeş hikayesi var...

- Senaryoyu okuduğumda kalbimi kıran şeylerden biri; Umut ve Ateş’in kardeş olamamalarıydı. Umut’un “abilik” hevesi yüzünden oluyor bu.