Wilma Elles: Caroline beni güçlü yaptı

Haberin Devamı

Wilma Elles, Carousel InStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Elles, Almanya’dan Türkiye’ye uzanan yolculuğunda aldığı kararların kariyerinde nasıl dönüm noktaları yarattığını şu sözlerle anlattı:

“Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuştum. Bu karakterin yeri benim için ayrıdır. Bu rol kariyerimde çok önemliydi ve bana değer kattı. Caroline, beni daha güçlü ve başarılı bir insan yaptı. Ayrıca onun sayesinde farklı bir bakış açısı da kazandım.”



ÇOCUKLARIM SAYESİNDE YENİ KAPILAR AÇILDI



Wilma Elles, oyuncu olma hayallerinin 4 yaşındayken başladığını ve kariyerinin her adımında kendini geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Oyuncu, Türkiye’ye olan sevgisi ve ailesine olan bağlılığından da bahsetti. Wilma Elles, 3 çocuğunun hayatına çok büyük anlam kattığını açıkladı:

Haberin Devamı

“Onların büyürken bana öğrettiği değerler çok fazla. Çocuklarım sayesinde bana birçok yeni kapı açıldı. Onlara yaptığım yatırımın, dünyadaki en iyi geri dönüşümlü yatırım olduğunu düşünüyorum.”

Oyuncu, son olarak Eskişehir’de çekimleri gerçekleşen “Evde Kalmış Kızlar Köyü” adlı komedi filminde rol aldığını ve performansının beğenildiğini söyledi. Wilma Elles, New York’ta düzenlenen ve TASC (Türk Ulusal Yönlendirme Komitesi) Türk

Festival Günleri’ni sunduğunu da belirtti.

ROLÜ İÇİN TÜRKÇE DERSİ ALDI

KANAL D’de 2010-2013 yıllarında yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de Wilma Elles’in dışında Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Salih Bademci, Farah Zeynep Abdullah ve Emir Berke Zincidi rol alıyordu. Wilma Elles, Caroline rolü için bir ay Türkçe dersi aldı ve seslendirmesini de kendi yaptı.