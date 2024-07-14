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Wilma Elles: Caroline beni güçlü yaptı

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#Wilma Elles#Caroline#Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Wilma Elles: Caroline beni güçlü yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 15:16

Wilma Elles, 2010 yılında Kanal D’de yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisi sayesinde hayatının değiştiğini açıkladı. Alman oyuncu, “Dizideki Caroline karakteri beni daha güçlü ve başarılı bir insan yaptı. Ayrıca onun sayesinde farklı bir bakış açısı da kazandım” dedi.

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Wilma Elles, Carousel InStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Elles, Almanya’dan Türkiye’ye uzanan yolculuğunda aldığı kararların kariyerinde nasıl dönüm noktaları yarattığını şu sözlerle anlattı:

“Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuştum. Bu karakterin yeri benim için ayrıdır. Bu rol kariyerimde çok önemliydi ve bana değer kattı. Caroline, beni daha güçlü ve başarılı bir insan yaptı. Ayrıca onun sayesinde farklı bir bakış açısı da kazandım.”

ÇOCUKLARIM SAYESİNDE YENİ KAPILAR AÇILDI

Wilma Elles, oyuncu olma hayallerinin 4 yaşındayken başladığını ve kariyerinin her adımında kendini geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Oyuncu, Türkiye’ye olan sevgisi ve ailesine olan bağlılığından da bahsetti. Wilma Elles, 3 çocuğunun hayatına çok büyük anlam kattığını açıkladı:

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“Onların büyürken bana öğrettiği değerler çok fazla. Çocuklarım sayesinde bana birçok yeni kapı açıldı. Onlara yaptığım yatırımın, dünyadaki en iyi geri dönüşümlü yatırım olduğunu düşünüyorum.”

Wilma Elles: Caroline beni güçlü yaptı

Oyuncu, son olarak Eskişehir’de çekimleri gerçekleşen “Evde Kalmış Kızlar Köyü” adlı komedi filminde rol aldığını ve performansının beğenildiğini söyledi. Wilma Elles, New York’ta düzenlenen ve TASC (Türk Ulusal Yönlendirme Komitesi) Türk
Festival Günleri’ni sunduğunu da belirtti.

ROLÜ İÇİN TÜRKÇE DERSİ ALDI

KANAL D’de 2010-2013 yıllarında yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de Wilma Elles’in dışında Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Salih Bademci, Farah Zeynep Abdullah ve Emir Berke Zincidi rol alıyordu. Wilma Elles, Caroline rolü için bir ay Türkçe dersi aldı ve seslendirmesini de kendi yaptı.

 

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#Wilma Elles#Caroline#Öyle Bir Geçer Zaman Ki

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