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William ve Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu!

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#Prens William#Prens Harry#Rosie Roche
William ve Harrynin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 08:08

Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni Rosie Roche 20 yaşında hayatını kaybetti.

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20 yaşındaki Rosie Roche’un ölü bulunduğu sırada yanı başında bir silah olduğu açıklandı.

Polis ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirmezken olayda üçüncü bir şahsın dahlinin olmadığı açıklandı.

William ve Harrynin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu

Prenses Diana'nın amcasının torunu olan ve bu nedenle William ve Harry'nin ikinci dereceden kuzeni olan Roche’un 14 Temmuz'da ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Basına yansıyan haberlere göre, annesi ve kız kardeşi, Rosie Roche’un cansız bedenini arkadaşlarıyla seyahate çıkmak için bavul hazırladığı odasında buldu.

Rosie Roche’un Durham Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı öğrencisi olduğu biliniyordu.

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William ve Harrynin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu

Kraliyet ailesinin son yıllarda yaşadığı tek trajedi bu değil.

Leydi Gabriella Kingston'ın kocası Thomas Kingston da geçen yılın şubat ayında 45 yaşında hayatını kaybederek aileyi yasa boğmuştu.

Ailenin damadı olan Thomas Kingston, Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Kent Prensi Michael'ın kızı Leydi Gabriella Kingston'la evliydi.

William ve Harrynin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu

Aynı zamanda Kate Middleton'ın küçük kız kardeşi Pippa'nın da eski erkek arkadaşı olan Thomas Kingston, Şubat 2024'te evinde ölü bulunmuştu.

Thomas Kingston’ın da aynı şekilde yanında bir silah bulunmuş ve ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği açıklanmıştı.

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#Prens William#Prens Harry#Rosie Roche

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