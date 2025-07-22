William ve Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu!

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20 yaşındaki Rosie Roche’un ölü bulunduğu sırada yanı başında bir silah olduğu açıklandı.

Polis ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirmezken olayda üçüncü bir şahsın dahlinin olmadığı açıklandı.

Prenses Diana'nın amcasının torunu olan ve bu nedenle William ve Harry'nin ikinci dereceden kuzeni olan Roche’un 14 Temmuz'da ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu aile tatilinde boğularak hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Basına yansıyan haberlere göre, annesi ve kız kardeşi, Rosie Roche’un cansız bedenini arkadaşlarıyla seyahate çıkmak için bavul hazırladığı odasında buldu.

Rosie Roche’un Durham Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı öğrencisi olduğu biliniyordu.

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Kraliyet ailesinin son yıllarda yaşadığı tek trajedi bu değil.

Leydi Gabriella Kingston'ın kocası Thomas Kingston da geçen yılın şubat ayında 45 yaşında hayatını kaybederek aileyi yasa boğmuştu.

Ailenin damadı olan Thomas Kingston, Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Kent Prensi Michael'ın kızı Leydi Gabriella Kingston'la evliydi.

Aynı zamanda Kate Middleton'ın küçük kız kardeşi Pippa'nın da eski erkek arkadaşı olan Thomas Kingston, Şubat 2024'te evinde ölü bulunmuştu.

Thomas Kingston’ın da aynı şekilde yanında bir silah bulunmuş ve ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği açıklanmıştı.