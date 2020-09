Who Are You: School 2015 Dizisinin Konusu Nedir? Kaç Bölüm Ve Sezon? Who Are You: School 2015 Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

İlk olarak 2015 yılında gösterime girmiş olan dizi Güney Kore yapımıdır. 7,8 IMDb puanına sahip olan Kore dizisi, gizem ve romantik dolu dakikalar yaşatıyor.

Who Are You: School 2015 Dizisinin Konusu Nedir?

İkiz kız kardeşin aralarında yaşadığı sıra dışı olayları ele alan Who Are You: School 2015 dizisinin konusu Eun Bi ve Eun Byul adındaki ikiz kız kardeş başrol karakterlerini ele almıştır. Birbirlerinden haberi olmadan büyüyen ikiz kız kardeşten birisi olan Eun Bi, yetimhanede yetişmiştir. Yetimhane ve okul hayatında sürekli olarak dışlanan ve çevresinden kötü davranışlarla karşılaşan Eun Bi, bu davranışlara tepkisiz kalmıştır. Eun Bi’nin ikiz kardeşi olan Eun Byul ise küçükken evlatlık alınmış ve kardeşinin aksine çevresi tarafından sevilen ve iyi davranılan birisi olmuştur. Eun Byul bir gün okul gezisine gittiği sırada kaybolmuştur. Aynı gün ikiz kardeşi olan Eun Bi ise bu kötü davranışlara dayanamayıp intihara kalkışmış ve arkasında not bırakarak nehirden atlamıştır.

Eun Bi’nin intihar notu sonrasında öldüğünü düşünülmüş ve dizinin hikâyesi bu şekilde başlamıştır. Okul gezisinde kaybolan Eun Byul’un üvey annesi kızını bulduğunu zanneder ancak bulduğu ikiz kardeşi olan Eun Bi’nin ta kendisidir. Eun Bi hafızasını kaybettiği için hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bilmeden ikiz kız kardeşinin yerine geçen Eun Bi, bir süre sonra hafızasını toparlar ve üvey annesine kendisinin Eun Byul değil, ikiz kız kardeşi olduğunu açıklar. Üvey annesi Eun Bi’ye bu bilgiyi kimseyle paylaşmamasını ve Eun Byul olarak hayatına devam etmesini ister ve dizi bu şekilde devam eder.

Who Are You: School 2015 Kaç Bölüm ve Sezon?

Kore School dizilerinin 6. Serisi olan Who Are You: School 2015 dizisi 1 sezon ve 16 bölüm olarak yayınlanmıştır.

Who Are You: School 2015 Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Who Are You: School 2015 dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter isimleri şu şekildedir:

- Kim So Hyun: Eun Bi / Eun Byul

- Nam Ju Hyuk: Karakter: Han Yi An

- Yook Sung Jae: Gong Tae Kwang

- Lee Pil Mo: Kim Joon Seak

- Kim Hee Jung: Cha Song Joo

- Lee Cho Hee: Lee Shi Jin

- Joo Soo Hyung: Kang So Young

- Le David: Park Min Joo

- Park Doo Sik: Kwon Ki Tae

- You Young: Jo Ha Ne

- Choi Hyo Eun: Hyo Eun

- Kim Min Suk: Min Suk

- Jeon Mi Sun: Song Mi Gyeong

Who Are You: School 2015 Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenlik koltuğunda Baek Sang- Hoon ve Kim Sung Yoon oturmaktadır.

Who Are You: School 2015 Yapımcısı Kimdir?

- Lee Gun- Joon

- Yoon Jae - Hyuk

Who Are You: School 2015 Senaristi Kimdir?

- Kim Hyun- Jung

- Kim Min- Jung