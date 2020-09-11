Whiplash dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Whiplash oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
İzlerken izleyiciyi etkilemiş olan gerek senaryosu gerek oyunculuğu ile izleyiciyi ekrana kitleyen pek çok film bulunmaktadır. O filmlerden birisi de Whiplash filmidir. Whiplash filmi IMDb puanı yüksek olan ve izlerken izleyiciyi ekrana kilitleyen filmler arasında yer almaktadır. Gerek oyunculuğu gerek senaryosu ile Whiplash en çok izlenen yabancı filmlerdendir. Peki, Whiplash filminin konusu nedir? Whiplash filminin IMDb puanı kaçtır? Whiplash filminin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer almaktadır? İşte Whiplash filmine dair bütün bilgiler.
Whiplash filmi 2014 yılında çekilmiş olan bir filmdir. Dram alanında çekilmiş olan Whiplash filmi toplam 1 saat 47 dakikalık bir filmdir. Whiplash filmi aynı zamanda ödüle layık görülmüş olan bir filmdir. Film en iyi yardımcı erkek oyuncu oscarına layık görülmüştür.
Whiplash Filminin Konusu Nedir?
Ailesinin de desteği ile birlikte küçük yaşlardan itibaren bir baterist olmak isteyen Andrew, bu işte ustalaşmak ister. Üniversite eğitimini almak için sınavlara giren Andrew, bölüm tercihi ise ülkenin en iyi müzik okullarından birine yapar. Shcarffer konservaturına tercih yapan Andrew bu okul tarafından kabul edilir. Müzik okuluna girdiğinde Andrew henüz 19 yaşında genç bir adamdır. Dersleri göz ardı ederek her gün var gücü ile antrenman yapmaktadır.
Andrew bu kadar fazla antrenman yapınca okulun en sert ve katı disiplinli hocası Terence Fletcher'in tüm dikkatini çeker. Terence Fletcher ise büyük bir sertlik ve disiplinli Andrew'i yetiştirmeye başlar. Aynı zamanda okulun yeni yarışmalarından olan studio band yarışmasına Andrew'i yetiştirmek üzere seçer. Acımasızlığı ile ünlü bir müzik öğretmeni olan Terence Fletcher, Andrew'in kapasitesini görür fakat Andrew'in tüm kapasitesini kullanması için onu büyük bir disiplinle eğitmeye karar verir. Genç baterist adayı Andrew'in önünde ise hem psikolojik hem de fiziksel mücadele olacaktır.
Whiplash IMDb Puanı Kaçtır?
Whiplash filminin IMDb puanı 8.5'dir.
Whiplash Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
1) Miles Teller: Andrew
2) J.K. Simmons: Terence Fletcher
3) Paul Reiser: Jim Neimann
4) Melissa Benoist: Nicole
5) Austin Stowell: Ryan
6) Nate Lang: Carl Tanner
7) Chris Mulkey: Uncle Frank
8) Damon Gupton: Mr. Kramer
9) Suanne Spoke: Aunt Emma
10) Max Kasch: Dorm Neighbor
11) Charlie Ian: Dustin
112) Jayson Blair: Travis
13) Kofi Siriboe: Bassist
14) Kavita Patil: Assistan Sophie
15) C. J. Vana: Metz
Whiplash Yönetmeni Kimdir?
Whiplash filminin yönetmeni Damien Chazelle'dir.
Whiplash Yapımcısı Kimdir?
Whiplash filminin 5 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;
- Jason Blum
- Helen Estabrook
- David Lancaster
- Michel Litvak
- Nicholas Britell
Whiplash Senaristi Kimdir?
Whiplash filminin senaristi Damien Chazelle'dir.
Whiplash Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?
Whiplash filmi için ayrılan bütçe 3.3 milyon doolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise 12.2 milyon dolardır.
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