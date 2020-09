When They See Us dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? When They See Us oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

When They See Us dizisi mini bir dizi olma özelliği ile izleyici ile buluşmuştur. Dizi gerçek bir öyküden ilham alınarak yazıldı. Dizi aksiyon, macera ve animasyon türünde yer almaktadır. Dizilerin bölüm uzunlukları ortalama olarak 1 saat 13 dakika sürmektedir. Dizinin orijinal dili ise İngilizcedir.

When They See Us Dizisinin Konusu Nedir?

When They See Us dizisi gerçek bir olaydan ilham alınarak yazılmıştır. Olay Central Parkta geçiyor. Trisha Meili isimli genç bir kadın sürekli yaptığı gibi 19 Nisan 1989 yılında Central Parkta yürüyüşe çıkıyor. Trisha Meili bilinmeyen bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğruyor. Başına aldığı darbeler sonucunda da çıplak bir şekilde parkın ortasında kalıyor.

Olayın yaşandığı gece yaklaşık 30 kişilik yaşları 14-16 arasında değişen gençler Central Park'a eğlenmeye gidiyor. Bu gençler eğlencenin dozunu kaçırıyor ve insanlara da rahatsızlık vermeye başlıyorlar. Bunun yanında bazı kişileri de darp ediyorlar. Bu olayların üzerine polis ekipleri gelerek kaçamayan gençleri alıp karakola götürüyor. Bundan saatler sonra ormanda Trisha Meili isimli genç kadın kanlar içerisinde bulunuyor.

Bu tesadüfler sonucunda 8 kişinin Trisha Meili'e tecavüz ve darp ettiği kanısına varılıyor. Olayın suçluları ise 5 siyahi çocuk olarak gösteriliyor. Yapılan ilk sorgu çocukların aileleri ve avukatları yanlarında yokken gerçekleştiriliyor ve çocukların suçlu oldukları kanısına varılıyor. Gençler delil yetersizliğine rağmen 13-16 yıl arasında hapis cezası alıyorlar.

Bu davanın en ilginç konusu ise şimdilerde Amerika'nın başkanı olan Donald Trump'ın bu olayları körüklemesi ve hatta çocukların idamını istemesidir.

Trisha Meili ile yapılan röportajlarda hiç bir şey hatırlamamasına rağmen çocukları suçlu bulduğu görülmektedir. Ancak 2002 yılında Matias Reyes adında bir mahkum Trisha Meili'ye tecavüz ettiğini itiraf etmiştir. DNA sonuçlarının da uyması sebebi ile gerçek suçlu ortaya çıkmıştır. ABD ise yıllarca haksız yere suçlanan siyahi çocuklara 40 milyon dolar tazminat ödemiştir.

When They See Us Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizi Netflix'te yayınlanan mini bir dizidir. 1 sezon ve 4 bölümden oluşmaktadır.

When They See Us Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Asante Blackk, Young Kevin Richardson

Caleel Haris, Young Antron McCray

Ethan Herisse, Young Yusef Salaam

Jharrel Jerome, Korey Wise

Marquis Rodriguez, Young Raymond Santana

Marsha Stephanie Blake, Linda McCray

Kylie Bunbury, Angie Richardson

Aunjanue Elliis, Sharon Salaam

Vera Farmiga, Elizabeth Lederer

Felicity Huffman, Linda Fairstein

John Leguizamo, Raymond Santana Sr.

Niecy Nash, Delores Wise

Michael K. Williams, Bobby McCray

Jovan Adepo, Antron McCray

Chris Chalk, Yusef Salaam karakterini canlandırmıştır.

When They See Us Yönetmeni Kimdir?

Ünlü bir yönetmen olan Ava DuVernay tarafından çekilmiştir.

When They See Us Yapımcısı Kimdir?

When They See Us dizisinin yapım şirketleri Harpo Film, Participant, Tribeca Productions olarak karşımıza çıkmaktadır.

When They See Us Senaristi Kimdir?

Filmin yönetmeni olan Ava DuVernay filmin senaristliğini de yapmıştır.