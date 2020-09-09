What İf dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? What İf oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

What/If, dizinin ana karakterinin bir başka kadına yönelik 'ahlaksız teklifi' etrafında şekillenen konusu ve Renée Zellweger’ın ilk dizisi olması nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun yayın tarihi yapımcı kuruluş tarafından henüz açıklanmadı.

What/If Dizisinin Konusu Nedir?

“Her şeye sahip olabilmek için neleri riske atardınız?” sorusu dizinin ana teması şekillendiriyor. “Ahlaksız teklif” olarak nitelendirilen kabul edilemez teklifleri kabul eden insanların yaşadıkları olaylar göz önüne seriliyor.

Dizide her bölüm ayrı bir hikayeden oluşuyor. Her bölüm alınan bir kararın tüm yaşamı değiştirmesine yönelik farklı ahlak hikayelerini ve ortaya çıkardığı sonuçları kültürel açıdan izleyicilere aktarıyor.

Birinci bölümde, başarılı ve genç bir girişimci kadın olan Lisa (Jane Levy), tıbbi teknoloji startup'ı için çaresizce kaynak aramaktadır. Gizemli ve çok zengin bir kadın olan Anne (Renée Zellweger), Lisa’ya bir teklif sunar. Bu teklife göre, Anne, Lisa’nın kocası Sean (Blake Jenner)’la bir gece geçirirse 80 milyon dolar verecektir.

What/If Kaç Bölüm ve Sezon?

What/If dizisi 24 Mayıs 2019 tarihinde Netlix tarafından 10 bölüm halinde yayınlandı. Dizi, henüz 2. sezon için resmi olarak onay almadı. Resmi onay aldığında çekimlere başlanacak.

What/If Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizinin başrolunda oscarlı oyuncu Renée Zellweger oynuyor. Rebel Highway dizinde konuk oyuncu olarak dizi dünyasına adım atan oyuncu, bu dizide başrol oynayarak ilk ciddi deneyimini yaşıyor. Diğer başrollerde Jane Levy (Castle Rock, Suburgatory) ve Blake Jenner (American Animals, Glee) rol alıyorlar.

Dizinin diğer oyuncu karakterleri ise; Samantha Ware (Glee), Keith Powers (Famous in Love), Daniella Pineda (Jurassic World: Fallen Kingdom), Juan Castano (Shades of Blue), John Clarence Stewart (Marvel’s Luke Cage), Dave Annable (Brothers & Sisters) ve Louis Herthum (Westworld)’dur.

What/If Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmeni Mike Kelley’dir. Kelley, dizinin hem yönetmeni hem de yaratıcısıdır. Aynı zamanda da 2011-2015 yılları arasında yayınlanan Revenge dizisinin de senaristidir.

What/If Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcıları arasında birçok ünlü isim bulunuyor. Yapımcılar arasında; Mike Kelley, Melissa Loy, Alex Gartner, Charles Rovin ve Jack Rapke gibi isimler yer alıyor. Ayrıca ünlü yönetmen Robert Zemeckis de yapımcılar arasındadır.

What/If Senaristi Kimdir?

Dizinin her bir bölümü farklı kişiler tarafından yazılmıştır. Dizinin hem yönetmeni hem yapımcısı olan Mike Kelley, aynı zamanda da 1., 2., 8. ve 10. bölümlerinin de senaristliğini yapmıştır. Diğer bölümlerin senaristleri ise; David Graziano, Robin Wasserman, Brenna Kouf, Blair ve Elizabeth Benjamin’dir.