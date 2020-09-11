Westworld dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Westworld oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Batının sıradan bir kasaba görünümündeki bu yerde yaşayanların hepsi birer Android robottur. Görevleri sıradan yaşamlarını sürdürmekle beraber, kasabalarına gelen misafirlerine ev sahipliği yapmaktır. Hiçbir şekilde ev sahiplerine zarar veremezler. Fakat aralarında bazı robotlar varlıklarını sorgulamaya başladığında işler değişiyor.

Westworld Dizisinin Konusu Nedir?

Westworld, bir tema parkının adıdır. Zenginlerin, fantezilerini gerçekleştirebileceği, eğlenceli vakit geçirebilecekleri kurgusal bir kasaba görünümünde eğlence parkıdır. Kasabanın halkını, haydutları, askerleri, Kızılderilileri oluşturan ev sahipleri birer siber varlıklardır. Yani laboratuvarda üretilmişlerdir. Misafirler, başlangıçta birer senaryo seçerek, bu kurgusal hayata katılıyorlar.

Eğlence parkında her şey yapmak serbesttir. Keyif için cinayet, soygun, tecavüz günlük hayatın akışı olarak karşınıza çıkıyor. Zaten android ev sahipleri bu durumlar için üretilmişler. Ancak zamanla robotların yapay zekasında değişiklikler yaşanır ve varlıklarını sorgulamaya başlarlar.

Genelev patroniçesi Maeve ile çiftlik güzeli Dolores, gerçekleri fark ederek, misafirleri öldürüp, isyan başlatıyorlar. Olaylar bundan sonra başlıyor. Dolores, yaratıcısıyla tanışmak, Maeve de kaybettiği kızını bulmak için arayışa başlıyorlar.

Westworld Kaç Bölüm ve Sezon?

2016’de yayın hayatına başlayan dizinin bugüne kadar 3 sezonu izleyicisiyle buluştu. 24 Nisan 2020’de yapılan açıklamayla da 4. sezonun onayı alındığı açıklandı. Yapımcılar 4. sezonla birlikte dizinin final yapabileceğini belirtiyorlar.

“The Maze” adıyla yayınlanan birinci sezon 10, “The Door” adıyla yayınlanan ikinci sezon 10, “The New World” adıyla yayınlanan üçüncü sezon da 8 bölümdür.

Westworld Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Anthony Hopkins (Dr. Robert Ford) Westworld'ün zeki yaratıcı yönetmeni, Dolores tarafından birinci sözonun sonunda vuruluyor.

Ed Harris (Gizemli misafir) Westworld'ün % 51 hissesine sahip iş adamıdır. Genç William'ın 35 sene sonra Westworld'ü ziyaret eden yaşlı halidir.

Evan Rachel Wood (Dolores Abernathy) Westworld’un en yaşlı ev sahibidir. İmgeler sayesinde gerçek kimliğini keşfediyor.

James Marsden (Teddy Flood), Dolores’e aşık olan ve onu hiç bırakmayan ev sahibi şilahşörlerden biridir.

Thandie Newton (Maeve Millay) Westworld'ün genelev patronu robot ve isyanı başlatan ev sahiplerinden.

Üçüncü sezonda bu ana kadroya; Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher, Jr., Michael Ealy ve Tommy Flanagan gibi oyuncular da katılıyorlar.

Westworld Yönetmeni Kimdir?

Dizinin her bir bölümünü farklı yönetmenler çektiler. Bu yönetmenler; Jonathan Nolan Richard J. Lewis, Neil Marshall, Vincenzo Natali, Jonny Campbell, Frederick E.O. Toye, Stephen Williams, Michelle MacLaren, Lisa Joy, Craig Zobel, Paul Cameron ve TBA’dır.

Westworld Yapımcısı Kimdir?

J.J. Abrams, Bryan Burk, Jonathan Nolan&Lisa Joy yönetici yapımcı, Athena Williams da yapımcı olarak dizide görev yapıyorlar.

Westworld Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristleri Jonathan Nolan&Lisa Joy çiftidir. Fakat bazı bölümlerde; Daniel T. Thomsen, Halley Gross, Ed Brubaker, Dan Dietz, Carly Wray, Denise Thé gibi senaristler de görev yapmışlardır.