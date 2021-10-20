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Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Warcraft filmi oyuncuları

#Warcraft#Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması#Warcraft Filmi Oyuncuları

Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Sevilen video oyunundan uyarlanan Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi oyuncuları ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Aksiyon ve maceranın yer aldığı film bilim kurgu yapımları arasında yer alıyor. Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması oyuncuları arasında Travis Fimmel,Paula Patton,Ben Foster gibi isimler bulunuyor.

WARCRAFT: İKİ DÜNYANIN İLK KARŞILAŞMASI FİLMİ KONUSU

Sevilen video oyunundan uyarlanan bu fantastik masalda, Draenor'un savaşçıları bir geçitten geçerek Azeroth'a gelince insanlar ve orklar arasında savaş patlak verir. World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım, farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da yaklaşan savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, her iki ordu da yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

WARCRAFT: İKİ DÜNYANIN İLK KARŞILAŞMASI FİLMİ OYUNCULARI

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Filmin oyuncuları arasında Travis Fimmel,Paula Patton,Ben Foster, Dominic Cooper, Ben Schnetzer, Robert Kazinsky,  Clancy Brown yer alıyor.

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