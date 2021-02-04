Wakanda forever ne demek? Wakanda nerede? Survivor Steven ile gündeme geldi

Survivor 2021 sezonunda yarışmacılar kendileri has şekillerde galibiyet mutluluğunu paylaşıyor. Wakanda forever selamıyla sevincini paylaşan Steven Salam da bu isimlerden biri. Peki, Steven ile özdeşleşen Wakanda forever ne demek?

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan Wakanda, ilk olarak Fantastic Four filminde göründü. Wakanda, Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) ve Avengers: Endgame (2019) gibi filmlerde görünmesiyle popülerlik kazandı.

Wakanda, Marvel Comics'te geçen hayali bir ülkedir. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten ilham alarak kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları selamlama şekline “Wakanda Forever” adını veriyor.

WAKANDA FOREVER SELAMLAŞMASININ YAYGINLAŞMASI

Filmin anlatımındaki temel gerilim, yeni Kara Panter T'Challa'nın, Wakanda'yı kral olarak saklama ve savunma sadakati ile sarsılan dünyaya sınırlarının ötesindeki yardım etme vicdanı arasında parçalanmış olmasıdır. Erik Killmonger daha sonra tahtı ele geçirmek için Wakanda'ya gelir - T'Challa'nın Wakanda'nın izolasyonculuğunu sona erdirme arzusunu yansıtır, ancak Wakanda'nın gelişmiş teknolojilerini ve silahlarını kullanarak dış dünyayı fethederek. Sonuçta T'Challa, Killmonger'ı yener ve Wakanda'nın gerçek doğasını Birleşmiş Milletler'deki bir konuşmasında dünyaya açıklamaya karar verir. Filmin popülaritesi, dünyanın dört bir yanındaki sporcular ve ünlüler arasında zaferlerinin ardından "Wakanda Forever" selamlarını atma eğilimine yol açtı.

NBA tarihini en önemli oyuncuklarından LeBron James ve dünyanın başarılı Formula sürücülerinden Lewis Hamilton’ın, Chadwick Boseman’ı Wakanda selamıyla uğurlaması mirasının yaşamaya devam edeceğini gösteriyor.