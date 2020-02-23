Vuslat 42. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 42. bölüm fragmanları yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki bölümü heyecan dolu olacak. İşte, Vuslat'ın 42. bölüm fragmanları...

Vuslat'ın bu haftaki bölümünde;

Babasını demir parmaklıklar ardında bırakan, Feride’ye de bir türlü ulaşamayan Aziz, Kerem’in çağrısıyla holdinge gider. Kerem, Aziz’i holdinge neden çağırdı? Aziz, holdinge geri mi dönecek?

Yaşadıklarının ağırlığıyla Aziz’le konuşacak gücü kendinde bulamayan Feride, Serpil’in atölyeye yaptığı sürpriz ziyaretle yeniden umutlanır. Aziz, Serpil aracılığıyla bir teklif mi gönderdi? Feride bu teklifi kabul edecek mi?

Annesinin konuşmasını sağlayıp babası hakkındaki gerçekleri öğrenmeye çalışan Kerem, bir psikologla anlaşıp Alice’i hipnoz seansına sokar. Alice’in hipnozun etkisiyle söyledikleri ne anlama geliyor? Kerem, babasının yerini öğrenebilecek mi?

Aynı gece bir yanda minyatürün sırrını çözmeye çalışan Aziz, diğer yanda atölyede hummalı bir çalışma içine giren Feride… O gecenin sabahında iki aşığı bekleyen kötü sürpriz ne? Aşkları için Hakk’a ettikleri dualar karşılık bulacak mı? Yoksa kötü huy, güzel huya karşı galip mi gelecek?