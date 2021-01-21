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Televizyon
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Volkan'ın soğuk intikamı! Sadakatsiz'de neler oldu?

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Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'ın iki yıldır beklediği an geliyor.

Mert'in ihanetini ortaya çıkaran ve yuvasının dağılmasına sebep olan Volkan, onunla karşı karşıya geliyor. Volkan'ı karşısında gören Mert öfkeden deliye dönüyor ve ona saldırıyor. İki arkadaş adeta birbirine düşüyor. Volkan, onun geçmişte yaptıklarını unutmadığını ve şimdi de ondan intikam aldığını söylüyor. Mert ise onu bu duruma düşüren Volkan'a daha da bileniyor. İkili arasındaki gerginlik giderek artıyor. Peki Mert, Volkan'ın bu hamlesinin altında kalacak mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

 

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