Volkan Konak'tan tatil öncesi son konser

Haberin Devamı

Her yaştan müzikseverin olduğu konser alanı, saatler öncesinde hınca hınç doldu. Konak, “Bugün dost yüzlü insanlarla şarkılara eşlik edeceğiz. Konserlerim bitti. Artık tatile gideceğim. O yüzden bu akşam çok güzel geçecek. Birçok yakınımı kaybettim. Acılarını hâlâ yaşıyorum. Annenizi ve babanızı benim için sarılarak öpün” dedikten sonra “Yiğidim Aslanım” şarkısını seslendirdi.

Siz varsanız her şey var

Gecede klarnetin usta isimlerinden Altan Gözetlik de sahne aldı. Konak, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutladı. Seslendirdiği “İzmir Marşı” hayranları tarafından alkışlandı. Konak geceyi şu sözlerle sonlandırdı: “Siz varsanız her şey var. Siz yoksanız hiçbir şey yok!”