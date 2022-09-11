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Volkan Konak'tan tatil öncesi son konser

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#Volkan Konak#Altan Gözetlik#Polat Yağcı
Volkan Konaktan tatil öncesi son konser
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 14:48

Volkan Konak önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ile Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi”nde hayranlarının karşısına çıktı.

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Her yaştan müzikseverin olduğu konser alanı, saatler öncesinde hınca hınç doldu. Konak, “Bugün dost yüzlü insanlarla şarkılara eşlik edeceğiz. Konserlerim bitti. Artık tatile gideceğim. O yüzden bu akşam çok güzel geçecek. Birçok yakınımı kaybettim. Acılarını hâlâ yaşıyorum. Annenizi ve babanızı benim için sarılarak öpün” dedikten sonra “Yiğidim Aslanım” şarkısını seslendirdi.

Volkan Konaktan tatil öncesi son konser

Siz varsanız her şey var

Gecede klarnetin usta isimlerinden Altan Gözetlik de sahne aldı. Konak, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutladı. Seslendirdiği “İzmir Marşı” hayranları tarafından alkışlandı. Konak geceyi şu sözlerle sonlandırdı: “Siz varsanız her şey var. Siz yoksanız hiçbir şey yok!”

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#Volkan Konak#Altan Gözetlik#Polat Yağcı

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