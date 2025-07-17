Volkan Başaran oyunculuğu bırakıp pilavcı oldu

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‘Kolpaçino’ serisindeki “On numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara kazınan Volkan Başaran, daha sonra “Kurtlar Vadisi”, “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda rol almıştı.

Başaran, oyunculuk kariyerini noktalayarak sürpriz bir kararla bambaşka bir yola yöneldi.

Eski oyuncu, Bakırköy sokaklarında kurduğu pilav tezgahında satış yapmaya başladı.

Başaran’ın pilav satarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Eski oyuncuya, takipçilerinden “Allah bol kazanç versin. Ekmek parası, helalinden olsun” gibi yorumlar geldi.