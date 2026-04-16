Vizyon öncesi çalıntı krizi... Filmi izlese utanacak
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 08:44

Gani Müjde’nin yazdığı “Başıbozuklar” filmi vizyon öncesi bir krizle gündeme geldi. Yavuz Bingöl, filmin kendi projesinden çalıntı olduğunu öne sürdü. Gani Müjde gala gecesinde Bingöl’e sert tepki gösterdi.

‘İKİ FİLM ARASINDA BENZERLİK YOK’

Hakan Algül’ün yönettiği, yarın vizyona girecek “Başıbozuklar”ın galası Torun Center’da yapıldı. Gecede filmin senaristi Gani Müjde’ye, Yavuz Bingöl’ün mahkemeye de taşıdığı “çalıntı” iddiası soruldu.

Müjde, “Her filmden önce biri çıkar, ‘Ben bunu yazmıştım’ der. 2.5 dakikalık fragmandan koca filmin benzeyip benzemediğini nasıl anlıyorlar? İki film arasında benzerlik yok” dedi ve şöyle konuştu:

‘SANATÇI DEMEYE DİLİM VARMIYOR’

“Bizimki bir savaş filmi, Orta Doğu’da geçiyor. Hiç alakaları yok. Sadece bir orkestra var. Karşı taraf ‘Bende de orkestra var’ diyor. Yahu orkestra binlerce filmde var. Bu zor zamanda film çekmek kahramanlık gerektiriyor. Bir de böyle filmin üzerine oynanması hiç hoş değil. Bunu yapanın bir sanatçı olması, dilim varmıyor sanatçı demeye ama daha hoş değil. Filmi izlediği zaman utanacaktır, ‘Yanlış bir şey yaptım’ diyecektir.”

“Başıbozuklar”, Alaçatı’da sahne alacaklarını sanarak yola çıkan ve kendilerini Suriye’deki bir Amerikan füze üssünde bulan müzik grubunun hikâyesini konu alıyor. Yavuz Bingöl filmin kendi projesi “Kumpanya”ya benzediğini iddia ediyor.

BUGÜNÜ ÇOK BEKLEDİK

Filmin oyuncuları Gonca Vuslateri, Mustafa Üstündağ, Gözde Kansu, Halil Babür, Buse Sinem İren, Baran Bölükbaşı ve İpek Filiz Yazıcı galada hazır bulundu.

Gonca Vuslateri, “Bugünü çok bekledik. Bir müzisyen grubunun hikâyesini anlattık. Aksiyon ve keyif dolu 95 dakika izleyeceksiniz” dedi.

Mustafa Üstündağ “Adam yazmış, çekmiş, biz var etmeye çalıştık. Gülmenin ayrımı yoktur, insan güler” açıklamasını yaptı.

Gözde Kansu da çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Çünkü ben bir Gonca Vuslateri hayranıyım. Bana nasip oldu. Ustaların arasında olmak benim için çok keyifliydi.”

İLK SİNEMA FİLMİM

İpek Filiz Yazıcı, “Bu benim ilk sinema filmi galam. Güldüğümüz bir set serüveni yaşadık. Böyle bir ekiple çalışıyor olmak benim için büyük şanstı” ifadelerini kullandı. Oyuncuyu gecede kardeşi Duru da yalnız bırakmadı.

Zafer Ergin sette

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da Komiser Canan karakterine hayat veren Sena Nur Vurgun da galadaydı. Vurgun, geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlanarak sevenlerini korkutan Zafer Ergin’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Sağlık durumu gayet iyi. Her gün de sette.”

 

