Vizontele Tubaa ne zaman, nerede çekildi? Vizontele Tubaa oyuncuları ve konusu

Vizontele Tuuba, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve yönettiği 2004 yılı yapımı Türk filmidir. Vizontele filminin devamıdır. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli oynamıştır. Vizontele Tuuba filmi, Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmiştir.



VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU



İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980’lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin’in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?





