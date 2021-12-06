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Vizontele filmi konusu nedir, hangi ilde çekildi? İşte Vizontele oyuncuları ve özeti

#Vizontele#Vizontele Filmi Konusu#Vizontele Oyuncuları
Vizontele filmi konusu nedir, hangi ilde çekildi İşte Vizontele oyuncuları ve özeti

2000 yılı yapımı Vizontele komedi filmi Vizontele yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yeniden yayınlanacak Vizontele filmi hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Senaryosunu usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı ve izlenme rekorları kıran Vizontele filmi konusu nedir, hangi ilde çekildi? İşte Vizontele oyuncuları ve özeti...

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1974 yılını antaran Vizontele filmi, beyazperdede fenomen olmasının yanında televizyonda yayınlandığı her seferinde izlenmeye devam ediyor. Bu akşam yeniden ekranlara gelecek olan Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmle ilgili bilgiler...

VİZONTELE KONUSU NEDİR?

Film, 1974 yılının başlarında Hakkâri'ye televizyon gelmesini anlatmaktadır. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali, televizyonun, yani ''vizontele''nin nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar, alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi, bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin, aslında deli olmayan, teknolojik aletlere pek ilgisi olan, bütün radyoları tamir eden ve ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE HANGİ İLDE, NEREDE ÇEKİLDİ?

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Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Filmin hikayesi Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.

VİZONTELE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

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