Vis A Vi Vis dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Vis A Vi Vis oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Vis a Vis İspanyol yapımı bir dizidir. Dizinin isminin Türkçe karşılığı göz göze ya da karşı karşıya anlamlarına gelmektedir. Dizinin ilk bölümü 2015 yılında yayınlanmıştır.

Vis A Vis Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide Macarena'nın sevgilisi Macarena'dan para çalmasını istemektedir. Fakat Macarena bu işi başaramaz ve çok kısa bir sürede yakalanır. Eski sevgilisi ise tüm suçu Macarena'nın üzerine yıkar ve olayda kendini aklar. Bu olaydan sonra Macarena hapse girer.

Hapishane ortamı dizinin en ilgi çeken bölümleri arasında yer almaktadır. burada fuhuş, uyuşturucu ve cinayet gibi pek çok illegal olaylar dönmektedir. Hapishanede çalışan kişilerin de güvenilir insanlar olduğu söylenemez. Bu tarz olaylara ve ortamlara alışık olmayan Macarena için hayat oldukça zorlaşmaya başlar.

Macarena hapishaneye geldikten sonra kendisine Sarışın ya da Sarı gibi lakaplar takılır. Hapishane hayatını suçsuz olduğunu düşünerek geçirmek istemez. Fakat her geçen gün Macarena için işler daha da zor bir hal almaktadır. Macarena'ya verilen habis cezası ise 7 senedir.

Vis A Vis Dizisi Kaç Bölüm ve Sezon?

Vis A Vis dizisinin ilk bölümü 2015 yılında yayınlanmıştır. 4. sezonu geride bırakan dizinin 5. sezonu merakla beklenmektedir. Dizinin yeni sezon bölümlerinin tam gaz devam ettiği haberleri de bilinmektedir.

Dizinin bir bölümü ortalama 70 dk sürmektedir. Vis A Vis dizisi gerilim ve dram türünde izleyici karşısına çıkmaktadır.

Vis A Vis Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Maggie Civantos, Macarena Ferrira (Sarışın)

Najwa Nimri, Zulema Zahir

Alba Flores, Saray Vargas de Jesus (Çingene)

Carlos Hipolito, Leopoldo Ferreiro Lobo

Roberto Enriquez, Fabio Martinez Leon

Cristine Plazas, Miranda Aguirre Senen

Berta Vazquez, Estefania Kabila Silva "Rizos" (Kıvırcık)

Marta Aledo, Teresa Gonzales karakterini canlandırmaktadır.

Vis A Vis Yönetmeni Kimdir?

Vis A vis dizisinin yönetmenleri Daniel Ecija, Alex Pina ve İvan Escobar'dır.

Vis A Vis Yapımcısı Kimdir?

Vis A vis dizisinin yapımcılığını Alex Pina yapmaktadır. alex Pina La Casa De papel gibi başka başarılı dizilere de imza atan bir yapımcıdır. Yapımlarında her zaman sembolik ve ilgi çeken bir karakter bulunmaktadır. Bu da dizilerin daha çok sevilmesine sebep olmaktadır.

Vis A Vis Senaristi Kimdir?

Vis A Vis dizisinin senaristliğini Alex Pina, Esther Martinez Lobato, Daniel Ecija ve Ivan Escobar yapmıştır.

Dizide yönetmen sürekli sarı rengi vurgulamaktadır. Ana karakterimizde sarışındır. Normalde sarı pozitif enerjileri ve saflığı temsil etse de dizi de kötülüğü temsil etmektedir.

Dizi günümüze kadar 3 tane ödüle layık görülmüştür Bu ödüller;

En İyi Kadın Oyuncu

Kurguda En İyi Kadın Oyuncu

En İyi İspanyol dizisi ödülleridir.