Vikings yıldızı Travis Fimmel Ayasofya’da

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İSTANBUL TURU



“Vikings” dizisinin Kral Ragnar’ı Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul’da şehir turuna Ayasofya Camisi’nden başladı. Ayasofya Tarihi Müzesi’ni de gezen Hollywood yıldızına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu eşlik etti.

TARİHİ YERLERİ GEZECEK



Mumcu, o anların videosunu sosyal medyada “Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor” notuyla paylaştı. Travis Fimmel’ın İstanbul’da bir süre daha kalarak tarihi yerleri gezmeye devam edeceği öğrenildi.