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Vikings yıldızı Travis Fimmel Ayasofya’da

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#Travis Fimmel#Vikings#Ayasofya
Vikings yıldızı Travis Fimmel Ayasofya’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 08:08

Dünyaca ünlü “Vikings” dizisindeki ‘Kral Ragnar’ rolüyle tanınan Travis Fimmel, İstanbul’a geldi.

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İSTANBUL TURU

Vikings” dizisinin Kral Ragnar’ı Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul’da şehir turuna Ayasofya Camisi’nden başladı. Ayasofya Tarihi Müzesi’ni de gezen Hollywood yıldızına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu eşlik etti.

Vikings yıldızı Travis Fimmel Ayasofya’da

TARİHİ YERLERİ GEZECEK

Mumcu, o anların videosunu sosyal medyada “Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor” notuyla paylaştı. Travis Fimmel’ın İstanbul’da bir süre daha kalarak tarihi yerleri gezmeye devam edeceği öğrenildi. 

 

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#Travis Fimmel#Vikings#Ayasofya

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