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Haber Giriş: 14.12.2020 - 08:13 | Son Güncelleme:

Viking Kralı Guthrum rolünde

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Viking Kralı Guthrum rolünde
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Oyuncu Doğan Barış Yaşar, TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Savaşın Efsaneleri” belgesel dizisinde Viking Kralı Guthrum rolüyle seyirciyle buluşacak.

Belgesel dizisinde her hafta efsane savaşçıların hayatları anlatılacak. Oyuncu Doğan Barış Yaşar, TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Savaşın Efsaneleri” belgesel dizisinde Viking Kralı Guthrum rolüyle seyirciyle buluşacak. Belgesel dizisinde her hafta efsane savaşçıların hayatları anlatılacak. Yaşar, “Oyunculuk kariyerimde ilerlemeye devam ediyorum. Amacım özellikle dünya sinemasında yer almak. Dünya tarihine damga vurmuş bir ismi canlandırmak benim için büyük bir onur” dedi.

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