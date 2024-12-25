Ayakta alkışlandılar

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BKM ve DOT ortak yapımı oyun, Jane Austen’ın tanınmış karakterlerini bu kez arka planda çalışan beş hizmetçinin gözünden anlatıyor.

Murat Daltaban’ın yönettiği oyunda 5 hizmetçiye ünlü isimler Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı hayat veriyor. Ekip, 2 perdelik oyun sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yönetmen Murat Daltaban yaklaşık 1 yıldır çalıştıkları bu proje için şunları söyledi:

“Hikâyemiz o kadar pembe değil, tüm politik gücüyle meydan okuyor. Kodlanmış erkek rollerini maskara ediyor, kodlanmış kadın rollerini acımadan eleştiriyor. Beş kadın oyuncunun yüksek enerjili mizahıyla sahnenin orta yerine bir molotof kokteyli atmaktan çekinmiyor. Hikâye anlatma sanatının en zarif örneklerinden biriyle karşı karşıyasınız. Hizmetçilerimizi çok seveceksiniz. Ben her birine bayılıyorum. Hepinizi ‘kız neşesi’ne davet ediyoruz.”