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Vera omuzlarımı dikleştiren bir rol

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#Gonca Vuslateri#Zaferin Rengi#Anton Çehov
Vera omuzlarımı dikleştiren bir rol
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 08:08

Gonca Vuslateri, “Zaferin Rengi” adlı sinema filminde rol aldı.

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‘Vera’ karakterini canlandıran oyuncu, rolü hakkında şöyle konuştu:

“Vera, Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde, Moskova’dan kaçarak İstanbul’a geliyor. Darmaduman bir hayat hikâyesinin mağduru. Ama hiç öyle kurban bilincinde bir kadın değil. Onun için geçmiş geçmişte kalıyor. ‘Biz artık bundan sonraki döneme bakmalıyız’ direncini görebildiğimiz bir karakter. Ben Rus tiyatrosunu çok seviyorum. Moskova’ya gittiğimde seyrettiğim oyunlarda, Anton Çehov’un eserlerinde gördüm ki kadın karakterlerin hepsi çok güçlü. Sosyolojik ve politik her türlü travmaya rağmen kadınlar güçlü, üretken. Böyle bir kadın ruhu yaşamımda kenarda durmalı derdim. Vera omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu.”

Vera omuzlarımı dikleştiren bir rol

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Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip moral bulan Türk halkının bağımsızlık direnişini konu alan “Zaferin Rengi”, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

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#Gonca Vuslateri#Zaferin Rengi#Anton Çehov

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