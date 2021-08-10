Venom 2 ne zaman çıkacak?

Venom: Zehirli Öfke 2, Marvel Karakterleri Evreni'nin ikinci filmi ve 2018 tarihli Venom'un devamı olarak beyazberdeye yansıyacak. Kelly Marcel'in senaryosunu yazdığı, Andy Serkis tarafından yönetilen filmde, Tom Hardy Eddie Brock/Venom olarak rol alıyor. Diğer oyuncular ise: Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott ve Naomie Harris.

Venom'un devamı için planlar, ilk filmin yapımı sırasında başladı. Harrelson, devam filmindeki kötü adam Carnage olma amacıyla Venom filminin sonunda Cletus Kasady olarak kısa bir şekilde göründü. Resmi çalışma Ocak 2019'da başladı ve Hardy ve Harrelson, yazar Marcel ile birlikte geri döneceklerini doğruladılar. Serkis Ağustos'ta yönetmen olarak işe alındı. Çekimler Kasım 2019'dan Şubat 2020'ye kadar İngiltere'deki Leavesden Stüdyolarında gerçekleştirildi ve Şubat ayında San Francisco'da ek çekimler yapıldı. Filmin adı Nisan 2020'de açıklandı.

VENOM 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Venom: Zehirli Öfke 2, COVID-19 salgını nedeniyle Ekim 2020 tarihinden daha sonraya ertelendi ve 24 Eylül 2021'e Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülmesi planlandı.

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