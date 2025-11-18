Vefa sadece bir semt adÄ± deÄŸilmiÅŸ KocasÄ± genÃ§ yaÅŸta elden ayaktan dÃ¼ÅŸÃ¼nce boÅŸanmaktan vazgeÃ§ti...En kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde elini bÄ±rakmadÄ±

Haberin DevamÄ±

Â Bu ÅŸekilde boÅŸanan hatta bunun iÃ§in yÄ±llarca Ã§abalayan Ã§iftleri herkes biliyor artÄ±k.

Tabii bir de bunun tam tersi var, Ã¶rnekleri az olsa da... Kolayca boÅŸanÄ±p iki iyi dost gibi kalan, Ã§ocuklarÄ±na anne ve baba eksikliÄŸini hissettirmemek iÃ§in ellerinden geleni yapan Ã§iftler.

Bir de tam boÅŸanmak Ã¼zereyken kocasÄ±nÄ±n hasta olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince bundan vazgeÃ§en, kanÄ±yla canÄ±yla ona destek olanlar.

BunlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise dostÃ§a boÅŸananlardan bile daha az.

Bu konudaki en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rnek Eric Dane ile Rebecca Gayheart.

Haberin DevamÄ±

BOÅžANMAK Ä°STÄ°YORDU AMA ZOR GÃœNÃœNDE YALNIZ BIRAKMADI

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Grey's Anatomy adlÄ± diziyle tanÄ±nan Eric Dane ile Rebecca Gayheart, 2004 yÄ±lÄ±nda evlendi. Bu sÃ¼reÃ§te iki tane kÄ±z Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

2018 yÄ±lÄ±nda da yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p boÅŸanma kararÄ± aldÄ± Ã§ift. Fakat bu sÃ¼reÃ§ uzadÄ±kÃ§a uzadÄ±, sonunda geÃ§en yÄ±l da boÅŸanma davasÄ±nÄ± geri Ã§ektiler.

Ã–nceleri herkes bu adÄ±mÄ± barÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸeklinde yorumlasa da gerÃ§eÄŸin pek Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Eric Dane, ALS hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Rebecca Gayheart da bu zorlu sÃ¼reÃ§te onun yanÄ±nda olmak isteyince boÅŸanma davasÄ± da geri Ã§ekilmiÅŸti.

Ã–zetle, Rebecca Gayheart, artÄ±k tekerlekli sandalyeye mahkum olan Eric Dane'e bÃ¼yÃ¼k bir vefa Ã¶rneÄŸi gÃ¶sterdi.





AÄ°LE SICAKLIÄžINDAN MAHRUM KALMIYOR

Birlikte geÃ§irdikleri yÄ±llarÄ±n ama en Ã§ok da kÄ±zlarÄ± 15 yaÅŸÄ±ndaki Billie ve 13 yaÅŸÄ±ndaki Georgia'nÄ±n hatÄ±rÄ±na Eric Dane'i en zor gÃ¼nÃ¼nde yapayalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Onu aile sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan mahrum bÄ±rakmadÄ±.

54 yaÅŸÄ±ndaki Rebecca Gayheart, konuk olduÄŸu Broad Ideas adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda neden bir aile olarak kalmak iÃ§in Ã§aba harcadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Rebecca Gayheart, tam boÅŸanacakken hastalÄ±ÄŸÄ±na destek olduÄŸu kocasÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± "aÅŸÄ±rÄ± karmaÅŸÄ±k" olanak nitelendirdi.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re biri 15 diÄŸeri 13 yaÅŸÄ±ndaki iki kÄ±zÄ±na iyi Ã¶rnek olmak iÃ§in zor gÃ¼nÃ¼nde Eric Dane'i yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± Gayheart.





KIZLARI 'KEÅžKE DAHA FAZLASINI YAPSAYDIK' DEMESÄ°NLER DÄ°YE

Sonra da ÅŸu dokunaklÄ± sÃ¶zleri sarf etti: "KÄ±zlarÄ±ma ne olursa olsun Eric'in onlarÄ±n babasÄ± ve bizim de ailemiz olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum. Onun yanÄ±na gidiyoruz ve bunu saygÄ±n ve zarif bir ÅŸekilde yapmaya, elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

AslÄ±nda durumun kendisi iÃ§in Ã§ok karmaÅŸÄ±k olduÄŸunu Ã§Ã¼nkÃ¼ sekiz yÄ±ldÄ±r Eric Dane ile ayrÄ± olduklarÄ±nÄ± da saklamadÄ± Gayheart.

Haberin DevamÄ±

Ä°ki kÄ±zlarÄ±nÄ±n da "yÃ¼zde yÃ¼z" kendisiyle birlikte vakit geÃ§irdiklerini anlattÄ± Rebecca.

Ä°yimser kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Rebecca Gayheart "Bunu doÄŸru mu yoksa yanlÄ±ÅŸ mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum. Zaman gÃ¶sterecek" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini...

Rebecca Gayheart, kÄ±zlarÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu zor durumdan da sÃ¶z etti. "Onlar Ã§ok ÅŸey yaÅŸayan iyi kÄ±zlar. KÄ±zlarÄ±ma babalarÄ±yla vakit geÃ§irme fÄ±rsatÄ± saÄŸlamak istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±klarÄ±nda 'KeÅŸke daha fazlasÄ±nÄ± yapsaydÄ±m' demelerini istemiyorum" dedi.

Rebecca Gayheart, boÅŸanma davasÄ±nÄ± geri Ã§ekti ve bu zorlu dÃ¶neminde Eric Dane'i yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda da durumunun Ã§ok karmaÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±





BU YIL NÄ°SAN AYINDA AÃ‡IKLADI

Eric Dane, bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda ALS hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Son olarak Euphoria adlÄ± dizide rol alan Eric Dane, geÃ§tiÄŸimiz ay Los Angeles HavaalanÄ±'nda tekerlekli sandalyeyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

Motorize tekerlekli sandalyede oturan Eric Dane kendisine durumunu soran bir muhabire "Ä°nancÄ±nÄ± koru dostum" diyerek yanÄ±t verdi.

Eric Dane'e yakÄ±n bir kaynak oyuncunun gerÃ§ekten de inancÄ±na sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±larak hastalÄ±kla mÃ¼cadele ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ama yine de oyuncu, hastalÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±r etkilerini yaÅŸÄ±yor.

Dane, daha birkaÃ§ ay Ã¶nce bacaklarÄ±nda sorun olduÄŸunu ve vÃ¼cudunun saÄŸ tarafÄ±nÄ± kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Bundan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra tekerlekli sandalyeyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Haberin DevamÄ±





KÄ°MSENÄ°N ONUN Ä°Ã‡Ä°N YAS TUTMASINI Ä°STEMÄ°YOR

Bu kaynaÄŸÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re Eric Dane, ALS ile mÃ¼cadele ederken bir yandan da hayatÄ±nÄ± yaÅŸamak istiyor. HiÃ§ arzu etmediÄŸi ÅŸey ise yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ve ailesinin onun iÃ§in Ã¼zÃ¼lmesi ve yas tutmasÄ±.

Ailesinin ve hayatÄ±ndaki insanlarÄ±n, onun yanÄ±ndayken mutlu hissetmelerini istiyor. En bÃ¼yÃ¼k amacÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda etrafÄ±nÄ± pozitif insanlarla ve pozitif enerjiyle Ã§evrelemek.

Eric Dane, geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada ALS hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki etkilerini anlattÄ±.





VÃœCUDUNUN SAÄž TARAFINI KULLANAMIYOR

Oyuncu, vÃ¼cudunun sadece sol tarafÄ±nÄ± kullanabildiÄŸini sÃ¶yledi. "VÃ¼cudumun sol tarafÄ± iÅŸlevini gÃ¶rÃ¼yor. Ama saÄŸ tarafÄ± tamamen hareket etmeyi bÄ±raktÄ±" dedi.



Dane o aÃ§Ä±klamasÄ±nda belki birkaÃ§ ay iÃ§inde vÃ¼cudunun sol tarafÄ±nÄ±n da iÅŸlevini kaybedebileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

O sÄ±rada eskisi gibi yÃ¼rÃ¼yebilen Eric Dane, yakÄ±n zamanda bunu da yapamayacaÄŸÄ±nÄ± ekleyerek hastalÄ±ÄŸÄ±n getireceÄŸi zorlu sÃ¼rece hazÄ±r olduÄŸunu da belirtti.

Â

HASTALIK TEÅžHÄ°Åž EDÄ°LÄ°NCE BOÅžANMA DAVASINI GERÄ° Ã‡EKTÄ°LER

YakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±k Eric Dane'in Ã¶zel hayatÄ±nÄ± da etkiledi kuÅŸkusuz... Åžu anda en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi karÄ±sÄ± Rebecca Gayheartâ€¦

Ama onlarÄ±n durumu da baÅŸka bir hikaye.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 15 yaÅŸÄ±nda Billie ve 13 yaÅŸÄ±nda Georgia adÄ±nda iki kÄ±zlarÄ± bulunan Dane ile Gayheart, boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaydÄ±. Dava bile aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±... Ancak sonra davayÄ± geri Ã§ektiler.

Bu durum hastalÄ±ÄŸÄ±n duyurusundan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸandÄ±. Herkes daha bunun ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zerinden atamamÄ±ÅŸken de bu kez Eric Dane, ALS hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Oyuncu, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyururken yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "ALS teÅŸhisi aldÄ±m" dedi. Bu zorlu sÃ¼reÃ§te ailesinin sevgi ve desteÄŸini gÃ¶receÄŸi iÃ§in mutlu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. BasÄ±ndan ve hayranlarÄ±ndan da Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ± gÃ¶sterilmesini istedi.