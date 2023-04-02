Veda Mektubu’nun kamera arkasından en özel anlar…

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Ziya'nın Alanur ile ikisini ayıran veda mektuplarını kimin yazdığını öğrenmesi artık an meselesi oldu. Köşeye sıkışan Seher'in hamlesi ise büyük beklenti yarattı. Yenilgiyi kabul etmeyen Alanur, Aslı'yı eve geri döndürmek için her yolu denerken Mehmet ve Aslı'nın aşkı ise yeni bir sınavdan geçecek.

