Veda Mektubu’nun kamera arkasından en özel anlar…

Ziya'nın Alanur ile ikisini ayıran veda mektuplarını kimin yazdığını öğrenmesi artık an meselesi oldu. Köşeye sıkışan Seher'in hamlesi ise büyük beklenti yarattı. Yenilgiyi kabul etmeyen Alanur, Aslı'yı eve geri döndürmek için her yolu denerken Mehmet ve Aslı'nın aşkı ise yeni bir sınavdan geçecek.
Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı Veda Mektup’unun kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy,Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.
Başarılı oyuncu kadrosu ve heyecan dolu hikayesiyle ekrana gelen Veda Mektubu
her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...