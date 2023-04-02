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Veda Mektubu’nun kamera arkasından en özel anlar…

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#Gül Oğuz#Veda Mektubu#Alanur
Veda Mektubu’nun kamera arkasından en özel anlar…
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 11:26

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu’nun kamera arkasından yeni kareler paylaşıldı. Yeni bölümün çok heyecanlı olduğuna değinen oyuncuların kamera arkası pozları sosyal medyada da ilgi gördü.

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Ziya'nın Alanur ile ikisini ayıran veda mektuplarını kimin yazdığını öğrenmesi artık an meselesi oldu. Köşeye sıkışan Seher'in hamlesi ise büyük beklenti yarattı. Yenilgiyi kabul etmeyen Alanur, Aslı'yı eve geri döndürmek için her yolu denerken Mehmet ve Aslı'nın aşkı ise yeni bir sınavdan geçecek.

Veda Mektubu’nun kamera arkasından en özel anlar…

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı Veda Mektup’unun kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy,Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.
Veda Mektubu’nun kamera arkasından en özel anlar…

Başarılı oyuncu kadrosu ve heyecan dolu hikayesiyle ekrana gelen Veda Mektubu her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...
Veda Mektubu’nun kamera arkasından en özel anlar…


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#Gül Oğuz#Veda Mektubu#Alanur

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