Beste ve Mahmut evlendi... Baba kÄ±zdan ilk dans

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde,

Seher'in gidiÅŸiyle kendini sahipsiz kalmÄ±ÅŸ hisseden Nevzat, herkesin hayatÄ±nÄ± etkileyecek bir karar verdi.

Alanur'u hapishaneye Ã§aÄŸÄ±ran Seher, elindeki zarfÄ± ona verdi.

Ben de Ziya'yÄ± çok sevdim. Benim sevgim ona da yeter sandÄ±m ama ne yaptÄ±ysam sizi gönlünden çÄ±karamadÄ±m...

Ziya, Beste'yi de yanÄ±na alarak malikaneye gitti ve Ã§ocuklarÄ±na bir ablalarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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Beste'nin geliÅŸi Mehmet, SelÃ§uk ve Mina'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AslÄ±'yÄ± da ÅŸoke etti.

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SelÃ§uk ve AslÄ± bir aÃ§Ä±klama beklerken, Mina ile Mehmet bu durumu asla kabul etmeyeceklerini sÃ¶ylediler.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tepkilerden sonra sinirleri bozulan Beste'yi teselli etmek babasÄ± Ziya'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡ocuklarÄ± ile konuÅŸan Ziya, onlara Beste'nin hayatlarÄ±ndaki yerini hatÄ±rlattÄ±.

Herkesin bÃ¼yÃ¼k sÄ±rrÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini duyan Alanur, soluÄŸu KarlÄ± malikanesinde aldÄ±.

AslÄ± ve Beste'yi de alarak eve dÃ¶nen Alanur, kÄ±zlarÄ± ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hararetli tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bayÄ±ldÄ±.

Â Apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Alanur'un durumu beklenenden daha da kÃ¶tÃ¼ydÃ¼.

Beynindeki tümör büyümüÅŸ... Düzenli gelseydin, takip altÄ±nda tutabilirdik!

Alanur, doktorundan durumunu ailesinden gizlemesini istedi.

Â Ziya ile hiÃ§ ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ ve araya yÄ±llar girmemiÅŸ gibi bir gÃ¼n geÃ§iren Alanur, bazÄ± kararlar aldÄ±.

Beste, gel-git yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkisine sahip Ã§Ä±ktÄ± ve Mahmut'a evlenme teklif etti. Beste'nin kararÄ±na AslÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rken, Alanur hiÃ§ beklenmedik bir tepki verdi.

Mahmut, ailesini de alarak KarlÄ± Malikanesi'ne geldi ve Ziya'dan kÄ±zÄ±nÄ± istedi.

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Ömür boyu benim kÄ±zÄ±mÄ± mutlu edeceÄŸine söz veriyor musun?

Â Alanur'un 'yÄ±ldÄ±rÄ±m nikahÄ±' tehlifi geceye damga vurdu. Ziya, Beste ve Mahmut'a dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ malikanenin bahÃ§esinde yapmayÄ± teklif etti.Â

Ä°STEME MERASÄ°MÄ°NDE YILDIRIM NÄ°KAHI ÅžOKU

AynÄ± dakikalarda Mina ile iÅŸbirliÄŸi yapan Hatice, Alanur'un galerisini ateÅŸe verdi. Alanur durumu kendisine gelen telefonla Ã¶ÄŸrenirken, ilk yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey onun iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶nem taÅŸÄ±yan tablonun durumunu sormak oldu.Â

YangÄ±nda yaralanan birinin olduÄŸu haberi Mina'yÄ± vicdan azabÄ±na sÃ¼rÃ¼kledi.Â

Alanur'un yurtdÄ±ÅŸÄ± planÄ±nÄ±n tesadÃ¼fen Ã¶ÄŸrenen Ziya, Ã§ok kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da bunu sevdiÄŸi kadÄ±na yansÄ±tmamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

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ALANUR'UN YÃœREK PARÃ‡ALAYAN VÄ°DEO KAYDI

SÄ±radan bir tatil olarak gÃ¶sterdiÄŸi planlarÄ±nÄ±n aslÄ±nda bir veda olduÄŸunu bilen Alanur, sevdiklerinden sakladÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi Ã§ektiÄŸi videoda anlattÄ±.

"Birbirinizin elini bÄ±rakmayÄ±n, kimseye boyun eÄŸmeyin. HiÃ§bir erkeÄŸe asla boyun eÄŸmeyin, sebebi ne olursa olsun. AyrÄ±ca elalem ne der diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. BÄ±rakÄ±n kim ne derse desin, ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n! Siz her durumda Ã¶nce kalbinizi, sonra aklÄ±nÄ±zÄ± dinleyin. Tabii bir de birbirinizi dinleyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siz Ã§ok akÄ±llÄ± kÄ±zlar, Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±nlarsÄ±nÄ±z. Her konuda beni Ã¶rnek alÄ±n ama benim yapatÄ±klarÄ±mÄ± yapmayÄ±n. Kendinizi yalnÄ±zlÄ±ÄŸa mahkum etmeyin. Gurur, inat yapmayÄ±n."

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Dizinin final sahnesinde;

Alanaur, uÃ§aÄŸÄ± bahane ederek dÃ¼ÄŸÃ¼nden erken ayrÄ±ldÄ±. Mina yaÅŸananlara daha fazla dayanamayarak herkesi derinden sarsacak bir karar verdi.

Alanur'un hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Ziya, durumu Mehmet ile paylaÅŸtÄ±. Onu yalnÄ±z bÄ±rakmak istemediÄŸini sÃ¶yleyen Ziya, ailesini Mehmet'e emanet etti.

Vakit kaybetmeden Alanur'un yanÄ±na koÅŸan Ziya,her ÅŸeyi bildiÄŸini ve onu bir daha asla yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu kapÄ±dan birlikte çÄ±kacaÄŸÄ±z, sonra geri döneceÄŸiz. Bizim hikayemiz mutlu sonla bitecek Alanur... Biz bunu fazlasÄ±yla hak ettik.

ZÄ°YA, SEVDÄ°ÄžÄ° KADINI YALNIZ BIRAKMADI

EN Ã‡OK VEDA MEKTUBU Ä°ZLENDÄ°

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Dizinin yayÄ±nlanan bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼; Total kategorisinde 2.52 reyting yÃ¼zde 10, 49 izlenme payÄ±, 20+Abc1 kategorisinde 2.91 reyting yÃ¼zde 11,60 izlenme payÄ± ile, Ab kategorisinde ise 2.40 reyting ve 11,30 izlenme payÄ± alarak gÃ¼nÃ¼n en Ã§ok izlenen dizisi oldu.

Zengin oyuncu kadrosunun yanÄ± sÄ±ra kalplere dokunan hikayesi ile de beÄŸeni kazanan VEDA MEKTUBU yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle her pazartesi akÅŸamÄ± Kanal Dâ€™deâ€¦