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Veda Mektubu’ndan eğlenceli kamera arkası görüntüler….

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#Nurgül Yeşilçay#Selim Bayraktar#Veda Mektubu
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 13:38

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yeni dizisi “Veda Mektubu” 06 Şubat Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor.

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Farklı hikayesi ile olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosu ile de çok konuşulan dizinin afiş çekimlerinin yer aldığı kamera arkası görüntüler yayınlandı. Eğlenceli anların yaşandığı çekimde oyuncuların keyifli anları kameraları yansıdı. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada da hayranlar tarafından büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizi ekrana gelecek olan ikinci bölümü ile de çok konuşulacak.

Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de beğeni toplayan Veda Mektubu yeni bölümüyle 06 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Nurgül Yeşilçay#Selim Bayraktar#Veda Mektubu

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