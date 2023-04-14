Veda Mektubu’nda kılıçlar çekiliyor…

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Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor. Alanur'un iş yerine iki büyük sürpriz ziyaret gerçekleşiyor.

Seher, daha fazla kendini tutamaz ve Alanur ile yüzleşmeye gider. Seher veda mektubunu yeni öğrenmiş gibi davranırken Alanur buna inanmaz ve gerçekleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Ancak beklenmedik hamle Hatice’den gelir. Seher ile Aslı'nın yakınlığını kıskanan Hatice iki kadın arasındaki savaşta yerini alır.



Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de çok konuşulan Veda Mektubu yeni bölümüyle 17 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de…

