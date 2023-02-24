Veda Mektubu’nda buluşan Selim Bayraktar ve Emre Kıvılcım’ın baba oğul uyumları çok konuşulacak

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Karakter olarak birbirlerine benzeyen ancak söz konusu aşk olunca ayrılığa düşen bir baba ve oğlu canlandıracak olan Selim Bayraktar ve Emre Kıvılcım’ın birbirlerine olan benzerlikleri şaşırtırken, uyumları ise beğeni topladı. Ziya (Selim Bayraktar) bir gün kendi yerini alması için yetiştirdiği oğlu Mehmet’e (Emre Kıvılcım) çok güvenmektedir. Ancak Mehmet’in Ziya’nın gençlik aşkı Alanur’un

(Nurgül Yeşilçay) kızı Aslı’ya (Rabia Soytürk) beklendik bir şekilde aşık olması tüm planları alt üst eder ve herkesi bambaşka bir hesaplaşmanın içine sürükler. İlk kez aynı projede buluşan oyuncular Veda Mektubu’nda her jenerasyonun kendinden bir şeyler bulacağını, aşkın nasıl mücadele ve emek istediğini, bu uğurda insanın isterse nasıl değişeceğini anlatacaklarını belirttiler.

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Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de çok konuşulacak olan Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de…