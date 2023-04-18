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Veda Mektubu son bölüm izleme ekranı: Veda Mektubu 8. son bölüme Hatice'nin Alanur'la görüşmesi damga vurdu! İşte yeni bölüm fragmanı

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#Veda Mektubu#Veda Mektubu 8. Bölüm#Dizi
Veda Mektubu son bölüm izleme ekranı: Veda Mektubu 8. son bölüme Haticenin Alanurla görüşmesi damga vurdu İşte yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 02:14

Veda Mektubu 8. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nun 17 Nisan tarihli son bölümünde Seher Aslı ve Mehmet'i ayırmak için yeni oyunlar hazırlamaya devam ederken, Alanur'a Hatice'den gelen yardım şoke etti. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Veda Mektubu son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 9. yeni bölüm fragmanı.

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Veda Mektubu son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Veda Mektubu'nda bu hafta Alanur ve Ziya'nın olduğu adrese giden Seher, ikiliyi beklemediği bir şekilde görürken Aslı'nın takıları rehin bıraktığının öğrenen Seher, yemekte genç kızı zor durumda bırakacak bir istekte bulundu. Alanur'a yardım etmek istediğini söyleyen Hatice'nin mektupla ilgili gerçeği kanıtlamasına yardım edeceğini söylemesi dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ziya'nın Seher'a Alanur diye seslenmesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu'nun 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanan sekizinci bölümünde Alanur ve Seher savaş baltalarını çıkartıyor!

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Seher, Ziya’nın itirafı üzerine Alanur’un varlığından daha fazla kaçamaz. Yıllardır içinde biriktirdiklerini dökme zamanıdır ve Alanur’la aralarında sert bir yüzleşme yaşanır. Seher bu durumu yeni öğrenmiş gibi davranırken Alanur ise mektup olayının Seher’in başının altından çıktığını ispatlamaya kararlıdır ve Seher’e açık açık savaş ilan eder. Her şeyin ortaya çıkmasıyla Aslı için tehlike çanları çalmaya başlar. Seher Aslı’yla yüzleşirken sırrını taşıyacağının sözünü verir. Aslı’nın vicdanına oynayarak onu annesine karşı kışkırtır. Amacı önce anne kızın arasını açmak, sonra Aslı’dan kurtulmaktır. Aslı Seher’le aralarının düzeldiğini zannederek teselli bulurken Seher ikili arasında gerilim yaratacak durumlar oluşturmak için sinsi bir çabaya girer. Fakat görünen resimde Aslı ile Seher anne kız gibi oldukları için bu durum Hatice’nin zoruna gider. Bu savaşta kendini piyon gibi kullanılmış hisseder. Bu da önemli bir karar almasına sebep olur. Bu savaşta kızını da kaybettiğini düşünerek yenilgi yaşayan Alanur'a beklenmedik bir teklifle gelir. Bu hamle Alanur için bir çıkış olacak mıdır? Ve Ziya Karlı köşkünde kartlar yeniden dağıtılır.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Veda Mektubu 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ziya, Seher'e Alanur dedi!

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Alanur'un hayatına yeniden girmesiyle adeta altüst olan Ziya, yemek masasında Seher'e Alanur dedi. Bu durumdan rahatsız olan Mehmet babasının annesine nasıl yanlış seslendiğini anlamaz ve bu durumdan şüphelenir. Öte yandan Alanur, Hatice'nin yardım ve işbirliği teklifini kabul eder.

Veda Mektubu yeni bölümüyle 24 Nisan Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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#Veda Mektubu#Veda Mektubu 8. Bölüm#Dizi

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