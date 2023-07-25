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Veda Mektubu son bölüm izleme ekranı | Veda Mektubu 20. son bölümde Seher'in gözaltına alınması şoke etti! İşte son bölümde yaşananlar

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#Veda Mektubu#Dizi#Televizyon
Veda Mektubu son bölüm izleme ekranı | Veda Mektubu 20. son bölümde Seherin gözaltına alınması şoke etti İşte son bölümde yaşananlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 02:09

Veda Mektubu 20. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nun 24 Temmuz tarihli son bölümünde Barış'ın tutuklandığını sanan Aslı, cep telefonuna gelen mesajla Mehmet'in kendisine yalan söylediğini öğrenirken, Mina'nın Aslı'yı suçlayan sözleri yeni bir krizin fitilini ateşledi. Dizinin final anında ise Seher'in tutuklanması ekranlara damga vurdu. İşte, Veda Mektubu son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 20. bölümde yaşananlar.

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Veda Mektubu son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Veda Mektubu'nda bu hafta Ziya, Alanur’un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken Seher, günler sonra Ziya ile dertleşme fırsatı buldu ve ona yaşadığı pişmanlıkları anlattı. Dizinin son sahnesinde ise yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Seher, ardında bir mektup bırakarak kendini ihbar etti. İşte, Veda Mektubu 20. bölüm kesintisiz izleme ekranı.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu'nun 24 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan yirminci bölümünde Mehmet, Barış'ın silahının hedefinde!

Ziya, Alanur’un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken bu sır Alanur’un omuzlarında daha büyük bir ağırlığa sebep olur.

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Aslı, Barış’ın hala dışarıda bir yerlerde olduğu, yakalanmadığını anlayınca kendini kaybeder. Mehmet, Aslı’nın eski haline dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Alanur’un, Karlıların çatısı altında kalmak zorunda olması yeterince zorken, bir de Seher ve akrabalarının arasındaki gerginlik eklenir. Barış’ın Hatice üzerinde kurduğu üstünlükle Hatice hayatının hatasını yapar. Bu hata Seher’in hayatını etkilerken tüm aile yeni bir sırrın yükünü omuzlamak zorunda kalır.

Veda Mektubu YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Veda Mektubu#Dizi#Televizyon