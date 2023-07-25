Veda Mektubu son bölüm izleme ekranı | Veda Mektubu 20. son bölümde Seher'in gözaltına alınması şoke etti! İşte son bölümde yaşananlar

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Veda Mektubu son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Veda Mektubu'nda bu hafta Ziya, Alanur’un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken Seher, günler sonra Ziya ile dertleşme fırsatı buldu ve ona yaşadığı pişmanlıkları anlattı. Dizinin son sahnesinde ise yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Seher, ardında bir mektup bırakarak kendini ihbar etti. İşte, Veda Mektubu 20. bölüm kesintisiz izleme ekranı.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu'nun 24 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan yirminci bölümünde Mehmet, Barış'ın silahının hedefinde!

Ziya, Alanur’un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken bu sır Alanur’un omuzlarında daha büyük bir ağırlığa sebep olur.

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Aslı, Barış’ın hala dışarıda bir yerlerde olduğu, yakalanmadığını anlayınca kendini kaybeder. Mehmet, Aslı’nın eski haline dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Alanur’un, Karlıların çatısı altında kalmak zorunda olması yeterince zorken, bir de Seher ve akrabalarının arasındaki gerginlik eklenir. Barış’ın Hatice üzerinde kurduğu üstünlükle Hatice hayatının hatasını yapar. Bu hata Seher’in hayatını etkilerken tüm aile yeni bir sırrın yükünü omuzlamak zorunda kalır.

Veda Mektubu YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.