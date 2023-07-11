Veda Mektubu son bölüm izleme ekranı: Veda Mektubu 18. bölüme Ziya'nın boşanma kararı damga vurdu! İşte Veda Mektubu'nda yaşananlar

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Veda Mektubu son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Veda Mektubu'nda bu hafta onca yıllık hayat arkadaşının yaptıkları karşısında dili tutulan Ziya'nın Alanur'un yanına giderek ona aşkını itiraf etmesi dikkat çekti. Dizinin final anında ise Barış'ın evine giden Mehmet'in Aslı'nın çeşitli yerlerde habersizce çekilmiş onlarca fotoğrafını bulması şoke etti.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu'nun 10 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan on sekizinci bölümünde Mehmet, Barış'ın kimliğini öğreniyor!

Seher’in intikam okları, ters yöne saplanınca Ziya ve Alanur’un birbirlerini kaybetme korkuları yüzlerine vurulur. Ama artık kararlar verilmiş, veda mektupları yazılmıştır. Ziya kimi seçecektir; Alanur’u mu, Seher’i mi? Mehmet, Aslı’nın sürekli gergin olmasından şüphelenip ne sakladığını anlamaya çalışırken, Barış ve Hatice onların arasını bozmak için iş birliği yapmaya başlar. Durumdan şüphelenen Aslı, Barış’ı araştırmaya başlar, Beste’den yardım ister.

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Ama işin içine girdikçe bozamadığı bir düğümün içinde kalır. Ziya, zehirlenmesinin gerçek sebeplerini öğrenince işin peşine düşer ve duyduğu gerçeklerle sarsılır. Şimdi gerçekten zor bir kararın eşiğindedir…

Veda Mektubu YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.