'Veda Mektubu' izleyici ile buluÅŸtu... Alanur ve Ziya yÄ±llar sonra karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

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DÄ°ZÄ°NÄ°N Ä°LK BÃ–LÃœMÃœNDE;

Yeni bir sergi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan Alanur, kÄ±zÄ± AslÄ±'nÄ±n Ã¶zenle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± dans gÃ¶sterisini en Ã¶n sÄ±radan izledi. GenÃ§ kÄ±zÄ±n herkesin beÄŸenisini toplayan dansÄ±, annesinden beklediÄŸi Ã¶vgÃ¼yÃ¼ almadÄ±.

Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayan AslÄ±, sÃ¶zleri ile yÄ±llar Ã¶nce dansÃ§Ä± olmak isteyen ancak ailesinden veto yiyen annesinin canÄ±nÄ± acÄ±tsa da, Alanur dik duruÅŸundan Ã¶dÃ¼n vermedi.

AslÄ±'nÄ±n bindiÄŸi servis, ÅŸofÃ¶r tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. AracÄ± durdurmayÄ± baÅŸaran polis ekipleri, servis firmasÄ±nÄ±n sahibine ulaÅŸtÄ±.

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Olay yerine gelen Mehmet, AslÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸinden habersizdi...

Åžoför kafana silah dayamÄ±ÅŸ, o adam da seni kurtarmÄ±ÅŸ! DoÄŸru mu?

KÄ±zÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelenleri okulun veli grubundan Ã¶ÄŸrenen Alanur, soluÄŸu karakolda aldÄ±. Firma sahibinden ÅŸikayetÃ§i olmayan AslÄ±'nÄ±n kararÄ± Alanur'u kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Ziya ile gÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼ evlenen Seher, oÄŸluna da aynÄ± kaderi yaÅŸatmak iÃ§in Mehmet ile yeÄŸeni Hatice'nin arasÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Mehmet'ten habersiz bir ÅŸekilde niÅŸan planlarÄ± yapan Seher, kararÄ±nÄ± paylaÅŸmak iÃ§in aileyi akÅŸam yemeÄŸinde bir araya getirdi ancak gece Seher'in istediÄŸi gibi bitmedi.

YaÅŸanan tatsÄ±z olaydan sonra AslÄ±'dan Ã¶zÃ¼r dilemek isteyen Mehmet, beklenmedik geliÅŸmeler nedeniyle buluÅŸma yerine gidemedi.

Tesadüfler Allah'In mektuplarÄ±dÄ±r... Ä°yi araÅŸtÄ±rmak lazÄ±m...

Bu durumu telafi etmeye kararlÄ± olan Mehmet, AslÄ±'nÄ±n ev adresini buldu. GenÃ§ kÄ±zdan etkilendiÄŸini gizlemekte zorlanan Mehmet, AslÄ±'yÄ± birlikte dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmaya ikna etti ve onu gizli sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±'ya yalan sÃ¶ylemek istemeyen Mehmet, Ã¶zel hayatÄ±ndaki mutsuzluktan bahsetti.

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Ben 2 hafta sonra niÅŸanlanÄ±yorum. AkÅŸam yemeÄŸinde niÅŸanÄ±n detaylarÄ± konuÅŸulunca gelemedim...

Mehmet'in yanÄ±ndan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile ayrÄ±lan AslÄ±'yÄ± evde Alanur karÅŸÄ±ladÄ±. Annesinin hayatÄ±na mÃ¼dahalelerinden sÄ±kÄ±lan AslÄ±, sÃ¶zleriyle annesini derinden yaraladÄ±.

MÃ¼dÃ¼r ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in okula giden Mehmet, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta AslÄ± ile konuÅŸtu. DuygularÄ±na daha fazla engel olamayan Mehmet, ona olan aÅŸkÄ±nÄ± ilan etti. Mehmet kararÄ±nÄ± ailesiyle de paylaÅŸtÄ±.

Hatice'yi karÄ±m olarak görmüyorum. Ona koca olamam. Ben aÅŸÄ±k oldum!

Mehmet'in duygularÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen AslÄ± ise Fransa'daki okula gitmekten vazgeÃ§ti.

KararÄ±nÄ± annesine aÃ§Ä±klayan AslÄ±, karÅŸÄ±sÄ±nda sinirden deliye dÃ¶nen bir Alanur buldu...

Siz nereden biliyorsunuz benim kaderimin burada yazÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±!

TÃ¼m karÅŸÄ± Ã§Ä±kmalara raÄŸmen AslÄ± ile yeni bir hayata baÅŸlamayÄ± kafasÄ±na koyan Mehmet, ailesinden sonra Hatice'ye de evlilik kararÄ±ndan vazgeÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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Sen benim kardeÅŸimsin...

KÄ±zÄ±nÄ±n aÅŸÄ±k olduÄŸu kiÅŸiyi bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan Alanur, Ã¶ÄŸrendiÄŸi gerÃ§ekle ÅŸoke oldu.

AslÄ±'nÄ±n telefonuna ve bilgisayarÄ±na el koyan Alanur, onu odasÄ±na kilitledi. Mehmet, AslÄ±'ya ulaÅŸamayÄ±nca soluÄŸu bir kez daha sevdiÄŸi kÄ±zÄ±n evinde aldÄ± ancak bu kez onu tatsÄ±z bir sÃ¼rpriz bekliyordu.

AslÄ± ve Mehmet arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi bitirmek isteyen Alanur, KarlÄ± ailesinin evine gitti.

Â Annesinin evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden AslÄ±, Katy'nin yardÄ±mÄ± ile odadan Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Mehmet ile buluÅŸan AslÄ±, Fransa'daki okula gitmek istemediÄŸini sÃ¶yledi. Mehmet'in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ise basitti: Evlenelim AslÄ±! Hemen yarÄ±n evlenelim!

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YÄ±llar Ã¶nce bir mektupla terk ettiÄŸi Alanur'u bir anda karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Ziya ÅŸoke oldu.

"OÄŸlunu kÄ±zÄ±mdan uzak tut Ziya! Yoksa olacaklardan ben sorumlu deÄŸilim..."

DÄ°ZÄ°NÄ°N KONUSU:

Modern ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iÅŸ kadÄ±nÄ± olan Alanur ile geleneklerine sÄ±kÄ±ca baÄŸlÄ±, AntakyalÄ± bir iÅŸ adamÄ± olan Ziya geÃ§miÅŸte Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu aÅŸka karÅŸÄ± olan aileleri yÃ¼zÃ¼nden, istemeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ve baÅŸka hayatlar kurmuÅŸlardÄ±r.

Annesi Seherâ€™in gÃ¶z bebeÄŸi Mehmet; Ziya'nÄ±n ileride iÅŸlerini bÄ±rakmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k oÄŸludur.

Dans tutkunu, hayat dolu AslÄ±; Alanur'un FransÄ±z lisesi son sÄ±nÄ±fta okuyan, geleceÄŸinin her hamlesini Ã¶zenle tasarladÄ±ÄŸÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±dÄ±r. Alanur ve Ziya'nÄ±n yollarÄ±, yÄ±llar sonra AslÄ± ile Mehmetâ€™in aÅŸkÄ±yla bir kez daha kesiÅŸir.

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YarÄ±m kalan ne varsa bu kez de AslÄ± ve Mehmetâ€™in aÅŸkÄ±na engel oluÅŸturur. Alanur, kendi yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan ders Ã§Ä±kararak kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¼vende tutmak iÃ§in onu Mehmetâ€™ten uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Seher ise yÄ±llarca iÃ§inde tuttuÄŸu kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± AslÄ±â€™dan mÄ± Ã§Ä±karacaktÄ±r? Ziya, kendi kaderini yaÅŸayan oÄŸlu iÃ§in Ã¼zÃ¼lse de bu duruma seyirci mi olacaktÄ±r? AslÄ± ve Mehmet herkese meydan okuyup tÃ¼m engelleri aÅŸabilecek, aÅŸklarÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼yle geÃ§miÅŸin yaralarÄ±nÄ± sarabilecekler midir? Yoksa onlar da Ziya ve Alanurâ€™un yÄ±llar Ã¶nceki kaderini mi paylaÅŸacaktÄ±r?

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