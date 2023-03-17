Veda Mektubu çok konuşulacak nikah sahnesi ile ekrana geliyor

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Rabia Soytürk gelinliği ile göz kamaştırıyor…

Dizinin ekrana gelecek olan 4’üncü bölümünden renkli anlar objektiflere yansıdı. Aslı ve Mehmet'e hayat veren oyuncular Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım birlikte nikah pozu çektirmeyi de ihmal etmediler.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı Veda Mektubu dikkat çeken kadrosu güçlü ve gerçek bir aşka dayanan hikayesi ile her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D'de.