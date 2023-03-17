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Veda Mektubu çok konuşulacak nikah sahnesi ile ekrana geliyor

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#Veda Mektubu#Veda Mektubu 4. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 10:06

 Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Yıldırım ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dizisi Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümü ile 20 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Aslı ve Mehmet’in çok konuşulacak olan nikahının ekrana geleceği bölümde Alanur, Seher ve Hatice'nin ise neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Rabia Soytürk gelinliği ile göz kamaştırıyor…

Dizinin ekrana gelecek olan 4’üncü bölümünden renkli anlar objektiflere yansıdı. Aslı ve Mehmet'e hayat veren oyuncular Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım birlikte nikah pozu çektirmeyi de ihmal etmediler.

Veda Mektubu çok konuşulacak nikah sahnesi ile ekrana geliyor

 Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı Veda Mektubu dikkat çeken kadrosu güçlü ve gerçek bir aşka dayanan hikayesi ile her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D'de.

Veda Mektubu çok konuşulacak nikah sahnesi ile ekrana geliyor

 

 

 

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#Veda Mektubu#Veda Mektubu 4. Bölüm#Kanal D

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