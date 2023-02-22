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“Veda Mektubu” 27 Şubat’ta ekranda

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#Kanal D#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay
“Veda Mektubu” 27 Şubat’ta ekranda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:20

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi “Veda Mektubu” 27 Şubat Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelecek.

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Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı “Veda Mektubu” yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni kazanmıştı.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu dizinin hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldı.

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir.

Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

 

 

 

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#Kanal D#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay

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