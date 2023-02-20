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Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi başlıyor…

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay#Selim Bayraktar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 17:17

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Göz dolduran kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesi ile ilgi uyandıran dizi, 27 Şubat Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelecek.

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Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni kazanmıştı.

 Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine aşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

 Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi başlıyor…

Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de çok konuşulacak olan Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de…
Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi başlıyor…


 

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#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay#Selim Bayraktar

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