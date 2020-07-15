Vecihi Hürkuş kimdir? Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin oyuncuları hakkında bilgiler

Kanal D ekranında bu akşam izleyici ile buluşacak olan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi, Türk havacılığında ilklerin adamı olarak bilinen Vecihi Hürkuş anısına çekildi. Filmde Vecihi Hürkuş karakterine Hilmi Cem İntepe hayat veriyor. Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminde Vecihi Hürkuş’aGizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehiroğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Birol Ünel, Cem Uçan, Eray Türk, Efecan Dianzenza, Gurur Aydoğan, Hakan Yufkacıgil, Levent Can, Perihan Ünlücan ve Rıza Akın eşlik ediyor.

Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin konusu

Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.

Vecihi Hürkuş kimdir?

Türk havacılık tarihinin unutulmaz isimlerinden Vecihi Hürkuş, 6 Ocak 1896’da dünyaya geldi. Babası gümrük müfettişi Faham Bey, annesi Zeliha Hiyir Hanım’dı. Tophane Sanat Okulundaki eğitiminin ardından Balkan Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. I. Dünya Savaşı’na da katılan Hürkuş, uçakların teknik bakımıyla görevlendirildi.

Savaş sırasında Bağdat Cephesi’nde görev yaptı. Ardından Yeşilköy Tayyare Mektebi’ne yazılarak pilot oldu.

Düşman uçağı düşüren ilk pilot

Eğitimini tamamladıktan sonra bu kez Kafkas Cephesi’ne gönderildi. Bu savaşta bir Rus uçağını düşürdü. Böylece tarihe “Düşman uçağını düşüren ilk Türk pilot” olarak geçti. Bir uçuşu sırasında yaralanarak yere indiği sırada Ruslar tarafından esir alındı. Ancak tutsak olduğu adadan yüzerek Bakü’ye kaçmayı başardı.

Vecihi Hürkuş gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Savaş sırasında bu kez bir Yunan uçağını düşürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine İstiklal Madalyası ve 3 ayrı takdirname verildi. Savaştan sonra uçak yapmaya karar vererek kolları sıvadı. Bunun için 1923’te Yunanlılardan ganimet olarak ele geçirilen motorları kullandı.

İlk Türk yapımı uçak olan “Vecihi K-VI” 28 Ocak 1925 günü gökyüzüne havalandı. Ne var ki uçuş için izin almadığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Bu olay sonrası askeri havacılıktan ayrıldı ve sivil havacılığa yöneldi. 1930’da Kadıköy’de kiraladığı keresteci dükkanında, üç ay içinde ikinci uçağını inşa etti. Bu ilk Türk sivil uçağının adı ise Vecihi K-14’tü.

Sivil Tayyare Mektebi’ni kurdu

Vecihi Hürkuş, aynı zamanda yeni pilotlar yetiştirmeyi kendine amaç edindi. Bu amacını 1932’de Sivil Tayyare Mektebi’ni kurarak gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk kadın pilotu Bedriye Gökmen dahil 12 pilot bu okulda yetişti. Ancak maddi zorluklar nedeniyle bu okulu kapatmak zorunda kaldı. Vecihi Hürkuş, 1936 yılında Atatürk’ün isteğiyle Türk Hava Kurumunda eğitim vermeye başladı.

Hürkuş, ilklerle dolu yaşamına 1954 yılında bir ilki daha ekledi. İlk sivil havayolu şirketi Hürkuş Havayolları’nı kurdu. Bürokratik engeller nedeniyle şirketin ömrü uzun olmadı. Yaşamını havacılığa adayan Vecihi Hürkuş, 16 Temmuz 1969’da hayata gözlerini yumdu.