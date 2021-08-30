Vay Halime filmi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Vay Halime oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini Semra Dündar’ın üstendiği Vay Halime filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Hüsnü Şenlendirici ve Sera Tokdemir'in başrollerini paylaştığı Vay Halime filminin kadrosunda Sinan Bengier, Canan Karanlık, Mustafa Şen ve Volkan Baş yer alıyor.

Vay Halime Konusu

Tefeciden aldığı yüklü miktar borç yüzünden, müzisyenlik figüranlık bulaşıkçılık garsonluk gibi gece gündüz uykusuzca türlü işlerde çalışan Murat, yine de borcunu zamanında ödeyemeyince doktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçmak zorunda kalır. Kaçarken saklandığı kamyonda uyuya kalan Murat sabah gözünü Muğla’nın bir köyünde açar. Bu köyde, muhtar başta olmak üzere köylüler de kendisini üzerindeki önlükle doktor sanınca Murat bir süreliğine peşindeki tefeciler yüzünden burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir. Ancak bu planı bir tek şey bozar. O da köylü güzeli Halime’dir. Murat köyde kariyerli bir işi, huzuru ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmazken bir yandan aşk dolu bir yandan da komik ve macera dolu olaylar birbirini izler.

En lezzetli yemek tarifleri burada