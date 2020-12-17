Vartolu Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil yeni projesini paylaştı

Çukur dizisinin Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil’den yeni dizi paylaşımı geldi. Daha önce de Bülent Şakrak ile birlikte “Pes Artık” isimli mini bir dizi projesinde yer alan Köstendil, yine benzer bir projeyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Instagram’dan yaptığı açıklamada “KONUŞMA” çok yakında MiniDiziChannel YouTube kanalında...” ifadelerine yer verdi.

Vartolu karakteriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Temmuz ayında oğlu Marsel'in dünyaya gelmesinden sonra ailesi ile daha fazla vakit geçirmek için diziye ara verdiği konuşuluyor.

VARTOLU NEREDE?

Dördüncü sezon bölümleriyle devam eden Çukur’un 101. Bölümünde Halil İbrahim’in acilen Afganistan’a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç’on görüşme isteğini yerine getiremedi. Yamaç, Vartolu’nun Afganistan’a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etti.