Vartolu Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur dizisinde Vartolu'nun aniden Afganistan'a gitmesi soru işaretlerine neden oldu. Sahne ardından sosyal medyada da yapılan iddialara göre, Vartolu diziden ayrıldı. Çukur'da Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in oğluna vakit ayırmak için diziden ayrılmak istediği iddia edilmişti.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİLD KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil, 1983 yılında Bursa'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin dördüncü sezonudaki "galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.

2009 yılında "Facebook dizisi" olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizinde "Emre" karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

2009-2012 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı "Er Mahmut Karakum" karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile ünü yayıldı.

2014'te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde "Şenol" karakterini ve İtirazım Var'da "Süpermen" karakterini canlandırdı. 2015'te "Güven" canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı tarihi dizide "Şahin Giray Han" karakterini oynadı. Onur Ünlü'nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı. 2017’de başlayan Ay Yapım’ın Çukur dizisinde ‘Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı’ karakterini canlandırıyor.

Orta metraj film olan Torbacının Esrarı adlı filmin senaryosunu yazarak çekimlerini Amsterdam ve İstanbul'da gerçekleştirdi. 4 kısa filmlik projesinin ilik ayağı olan senaryosunu yazıp yönettiği Suma adlı filmi ile 2018'de Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı. Ayrıca Oyuncu günümüzde kendi yazıp kendi oynayıp kendi yönetip tek çalışmalı tiyatro projesi 12 Numaralı Adam ile birçok ülkeyi dolaşmaktadır.