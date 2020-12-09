Vartolu Çukur’da neden yok, geri dönecek mi?

Dördüncü sezon bölümleriyle devam eden Çukur’un 101. Bölümünde Halil İbrahim’in acilen Afganistan’a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç’on görüşme isteğini yerine getiremedi. Yamaç, Vartolu’nun Afganistan’a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etti.



İzleyiciler Vartolu’nun ne zaman geri döneceğini merakla bekliyorlar. Ancak Vartolu’nun dönüşüyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.