Vanguard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vanguard filmi ne zaman çekildi?

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Aksiyon-gerilim-komedi türündeki Vanguard filmi ekranlara geliyor. 2020 yapımı film, ackie Chan'ın performansının yanı sıra aksiyon sahneleri, senaryo ve kurgusuyla eleştirmenler trafından çok konuşuldu. İşte, Vanguard filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

VANGUARD FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

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Vanguard'ın komutanı Tang Huanting rolünde Jackie Chan

Yang Yang , Lei Zhenyu, Vanguard'ın bir ajanı,

Lun Ai, Vanguard ajanı Zhang Kaixuan rolünde,

Mi Ya, Vanguard ajanı Miya Muqi,

Zhenwei Wang - Xiao Wei, Vanguard ajanı,

Yang Jian Ping, Vanguard'ın bir ajanı olan Jian Ping rolünde,

Zhu Zhengting - Shendiao, bir Vanguard ajanı,

Xu Ruohan Fareeda, Qin Guoli'nin kızı ve vahşi yaşamı koruma aktivisti,

Arctic Wolves paralı askerlerinin lideri Broto rolünde Brahim Achabbakhe,

Eyad Hourani, Ortadoğu prensi ve İntikam Kardeşleri'nin lideri Omar rolünde,

Tomer Oz, faaliyetleri Fareeda tarafından ifşa edilen bir kaçak avcı çetesinin lideri Tunda rolünde.