‘Vaktim daralıyor, her an ölebilirim’ demişti… Ünlü oyuncu böbrek nakliyle hayata tutundu

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Bu acı sözlerin sahibi şubat ayında yaptığı paylaşımla böbrek nakli için donör arayan ünlü oyuncuydu. Son yıllarda kocasının yıllar önce işlediği tecavüz suçundan yargılanması, hapse girmesi, boşanması ve küçük kızıyla birlikte yapayalnız kalması gibi başından birçok üzücü olay geçen yıldız isim ölümün kıyısında yaşıyordu.

46 yaşındaki ünlü oyuncu Bijou Phillips, her an ölebileceğini ve acil şekilde böbrek nakline ihtiyacı olduğunu açıkladıktan aylar sonra nihayet ölümün kıyısından döndü.

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Yıldız isim tıpkı yardım çağrısında olduğu gibi yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve uygun böbreğin bulunmasıyla birlikte nakil ameliyatını geçirdiğini açıkladı.

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Ünlü oyuncu, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde hastane yatağından paylaştığı ışıl ışıl bir fotoğrafla Facebook'tan müjdeli haberi duyurdu ve onu sevenlere "Bana yardım etmek için koşan, bağış için kontrol yaptıran herkese minnettarım, hepiniz kahramansınız!" diye seslendi.

Bijou Phillips, doğuştan çok ağır bir böbrek hastalığına sahip olduğu ve böbrekleri iflas ettiği için 2017'de böbrek nakli olmuştu. Ancak bir süre sonra vücut bu nakli reddetti ve ünlü oyuncunun sağlık problemleri yeniden baş gösterdi.

Artık son noktaya gelindiğinde, diyaliz yeterli olmayınca böbrek nakli olmadan yaşayamaz hale gelen oyuncu canlı donör bulabilmek için sosyal medyadan çağrı yaparak yardım istemiş ve zamanının tükendiğini söylemişti.

Bijou Phillips’i kurtaran ise daha önce de ona böbreğini vermek isteyen ancak doku uyumu olmadığı için bunu yapamayan erkek kardeşi oldu. Ünlü oyuncunun kardeşi bir değişim programına katılarak böbrek bekleyen ve doku uyumu bulunan bir başka hastaya böbreğini bağışladı.

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Bijou Phillips’e de bu değişim programı sayesinde uygun bir böbrek bulunabildi.

“Harika kardeşim böbrek değişimi programına katıldı! Bir hayat kurtardı ve kurtardığı hayat için özel bir kişi bağışta bulundu ve birkaç hafta sonra! Kupon programı bana mükemmel bir eşleşme buldu!”

Bu yılın başlarında Phillips, böbrek enfeksiyonu kaparsa 'birkaç gün içinde ölebileceğini' söyleyerek durumunun ne kadar vahim olduğunu vurgulamıştı, ancak şimdi ameliyatının ne kadar sorunsuz geçtiği konusunda heyecanını dile getirebiliyor.

Ünlü müzisyen John Phillips'in kızı olan ve üvey kız kardeşleri de ünlü birer şarkıcı olan Bijou Phillips, ünlü ailesi sayesinde modellik ve oyunculuk dünyasına hızlıca ve kolay şekilde girmişti.

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Uzun yıllar aynı dizide rol aldığı, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Danny Masterson ile evli kalan ve bu evlilikten bir kızı olan Bijou Phillips, kocasının yıllar önce işlediği tecavüz suçundan dolayı 2023’te 30 yıl hapis cezası almasından sonra da çok zor günler geçirmişti.

Başta kocasına destek çıkacak gibi olan ancak Danny Masterson’ın suçu sabit görülüp ceza alında ona verdiği desteği çeken Bijou Phillips kocasından o hapishanedeyken boşanmış ve kızını tek başına büyütmeye başlamıştı.