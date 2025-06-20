Vah gencecik yaşında bu dünyadan göçüp gidene! Elbiseleri, ayakkabıları, çantaları... Ne varsa hepsi satılıyor

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O tarihi günde, ülkesinin gelecekteki kralı olan 34 yaşındaki prens, gencecik, daha 19 yaşındaki genç kız ile evleniyordu.

O utangaç genç kız, dönemin modasına uygun gelinliği içinde gerçekten de peri masallarından fırlamış gibi görünüyordu. Dönemin bütün iletişim kaynaklarını kullanan milyonlarca kişi o töreni izledi...

Sonra aradan yıllar geçti... O gün evlenen çiftin iki tane erkek çocuğu oldu. Ama sonları peri masallarındaki gibi 'onlar erdi muradına' sözleriyle tanımlanacak şekilde bitmedi...

Masal gibi başlayan bu trajik öykünün kahramanlarından biri daha 36 yaşında hayata veda eden Diana Spencer… Ya da milyonların zihnindeki adıyla Prenses Diana.

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Bugün kral olan Charles ile evlendiği günün üzerinden çok yıllar, çok olaylar geçti...

O gösterişli törenle evlenen çift, gayet olaylı şekilde boşandı. Charles artık Camilla ile evli ve annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra kral olarak tahta çıktı.

Diana ise 31 Ağustos 1997'de, yanında sevgilisi Dodi El Fayed ve içinde bulundukları otomobili kullanan şoförü Henri Paul ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti...

Birçok insanın hafızasından silinmeyen o kara günün üzerinden tam 28 yıl geçti... Gencecik bir hayat söndü gitti o kazada...

Ama Diana Spencer, pek az kişiye nasip olacak şekilde onu hayattayken göremeyen kuşaklar tarafından bile hiç unutulmadı.

Özellikle de 2022'de Kraliçe'nin ölümünün ardından Charles, yanında Camilla ile birlikte tahta çıktığında Diana'nın hatırası bir kez daha canlandı...

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Milyonlar tek bir cümle kurdu: "Aslında şimdi burada Diana olacaktı."

Ama öyle olmadı... Diana, olay yerine ulaşan ilk tanıkların anlattığına göre kazanın hemen ardından "Aman Tanrım! Neler oldu?" dedi ve bunlar son sözleri oldu.

Oğulları William ve Harry'nin aracılığıyla hatırası hala yaşayan Diana'nın son günlerde bu kadar çok gündeme gelmesinin nedenine bakarsak...

Prenses Diana'nın hayattayken kullandığı elbiseler, ayakkabılar, çantalar, şapkalar ABD'nin Beverly Hills kendinde düzenlenecek bir müzayede ile satışa sunulacak.

"Prenses Diana'nın Stili& Bir Kraliyet Koleksiyonu adlı müzayede, 26 Haziran'da yapılacak.

Bu müzayedenin en yüksek fiyatıyla dikkat çeken parçası Diana'nın, 1988 ile 1992 arasında çeşitli etkinliklerde birçok kez giydiği çiçekli bir elbise.

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Bir diğeri de gelini Kate Middleton'ın da çok sevdiği Catherine Walker'ın imzasını taşıyan krem renkli ipek gece elbisesi. Diana bu elbiseyi 1986 yılında çıktığı Körfez Turu'nda giymişti. Her iki elbisenin de 200 bin ile 300 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Prenses Diana, bu çiçekli elbiseyi çeşitli etkinliklerde giymişti.





Müzayedede satışa çıkacak parçalar arasında bir başka önemli elbise daha var: 1981'de Londra'daki bir etkinlikte giydiği siyah tafta elbise.

Bu kıyafetin önemi ise Diana'nın, Charles ile nişanı duyurulduktan sonra gittikleri ilk etkinlikte giymiş olması.

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Dönemin Fransa First Lady'si Bernadette Chirac'ın Diana'ya hediye ettiği Dior marka bir çanta da müzayedeye çıkacak eşyalardan. Diana'nın balayına giderken giydiği şeftali rengi hasır şapka da yeni sahibini bekleyecek.

Müzayedede Diana'nın elbiseleri, gece kıyafetleri, ayakkabı, çanta ve şapkaları da satışa sunulacak.





Müzayedeyi düzenlenyen Julien's Auctions'ın yöneticilerinden Martin Nolan, açıklamasında "Prenses Diana'nın mirası yalnızca insani yardım çalışmalarıyla değil, aynı zamanda dünyaya ilham vermeye devam eden zamansız zarafetiyle de yaşamaya devam ediyor" dedi.