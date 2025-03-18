Uzak Şehir'in 18. bölümünde neler oldu? Alya, Meryem'i öğrendi...

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Dizinin önceki bölümünde;
Mahkeme günü geldi çattı, Alya ve Cihan duruşma salonunda karşı karşıyaydı...
Alya, boşanma kararında ısrarlı olduğunu söylerken; Cihan bu karara karşı çıktı.
Duruşma salonuna gelen Uğur'un tanıklığı davayı zor bir duruma soktu. Uğur'un "Cihan Bey, eşine şiddet uyguluyordu" sözleri, Alya tarafından yalanladı.
Söz hakkı kendisine verilen Cihan ise sonunda aşkını ilan etti:
Eşim ile aramızda kültürel farklılıklar olduğunu kabul ediyorum. Şunu söylemeliyim ki, biz çok kısa bir süre önce evlendik. Ben eşimi evlendikten sonra tanıdım. O da beni evlendikten sonra tanıdı. Onun kocası olmak, eşi olmak benim için büyük bir gurur. Benim korumacı bir yapım var ve ne şekilde göstereceğimi bilmediğim bir sevgi anlayışım var. Onu bazen istemeden incitiyorum. Bu hatalarımı onarmak için benim zamana ihtiyacım var. Uzun lafın kısası ben eşimden boşanmak istemiyorum. Çünkü ona çok saygı duyuyorum ve onu seviyorum...
Dizinin yeni bölümünde;
Mahkeme salonundan birlikte çıkan Alya ve Cihan konağa da birlikte döndü. Heyecanla boşanma haberini bekleyen Sadakat, Cihan'ın ağzından çıkanları duyunca büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Hakim boşanma için yeterli sebep göremedi o yüzden davanın reddine karar verdi
Cihan'a mahkeme salonundaki sözlerinin nedenini soran Alya, beklemediği cevaplar aldı. Mahkemedeki sözlerini, Erol ile hazırladığı metinden çalıştığını söyleyen Cihan, ona Mine ile ilişkisini bitirdiğini de anlattı.
Ben sevmemeyi öğrendi. Çünkü insan kaybedeceğini sever... Ben kaybetmekten korkuyorum
Abisi ile yengesinin neden boşanmadığını merak eden Nare, Alya'ya mahkeme salonunda neler olup bittiğini sordu.
Nare, Cihan'ın yaptığı savunmayı duyunca ikilinin birbirlerine itiraf etmedikleri aşkından emin oldu.
Zerrin'i evliliğe ikna eden Demir, Alboralar'ın evine ziyarete gitti. Zerrin'e gelinlik giymesi konusunda baskı yapan Demir, sonunda isteğini kabul ettirdi.
Oğlunu köşeye çeken Sadakat, Uğur'un Alya'da gözü olduğu için mahkemede tanıklık yaptığını söylemesi, Cihan'ı kızdırdı.
Kıskanıyorsun... Şimdi daha çok korktum
Alya'yı işe bırakan Cihan, hastane girişinde karşılaştığı Uğur'u karısından uzak durması konusunda bir kez daha uyardı.
Sevgilisinin boşanmadığını öğrenen Mine, Alya ile konuşmaya gitti. Alya'da kendisini tanık göstermemesinin hesabını soran Mine'nin öfkeden gözü döndü.
İşten eve döndüğünde odasındaki yatağın yenilendiğini ve koltuğunun olmadığını gören Alya, bu değişiklikten memnun olmadı.
İkilinin yatak kavgası çok geçmeden yerini kolye kavgasına bıraktı.
Alya'nın kızgın olduğu için kolyeyi takmadığını düşünen Cihan, sözleriyle kafa karıştırdı:
O sana doğum günü hediyesi olarak alındı. Takmazsan Cihan üzülür...
Doktor Uğur ile yemeğe çıkan Mine, Cihan'ın Alya'yı sevdiğini söylediğini öğrenince sinir krizi geçirdi.
Genç kadını sakinleştirmekte zorlanan Uğur, Cihan'ı arayarak restorana çağırdı.
Uğur vakit kaybetmeden Cihan'ın Mine'yi almaya geldiğinin haberini Alya'ya da verdi. Aldığı mesajın ardından soluğu Mine'nin evinde alan Ayla, karşısında Cihan'ı görünce yıkıldı. İşin aslı ise çok geçmeden ortaya çıktı.
Alya'ya haber verenin Uğur olduğunu öğrenen Cihan, öfkeyle evden çıkaran Alya'yı Mine'nin yanında bıraktı.
Tüm gücüyle Alya'ya yüklenen Mine, sonunda onu bilmediği bir gerçekle yüzleştirdi.
Meryem'den başka hiç kimseyi sevemez o Alya
Uğur'a saldıran Cihan, geceyi karakolda geçirdi.
Demir'i nikahtan vazgeçirmek için evine giden Nare, ona abisi ile Şeyda evliliğinin bilinmeyenlerini anlattı:
Abim boşanmak için ısrar etti ama Şeyda ona aşık olduğu için boşanmayı kabul etmedi. Aşkına karşılık bulamayınca da intihar etti
Nare'in çabaları sonuç vermezken, en başından beri ikiliyi izleyen Özkan, Kaya'yı gizli nikahtan haberdar etti.
Nikahın olduğu yere giden Kaya, Demir ile evlenmek üzere olan Zerrin'i durdurmaya çalıştı.
Abisini kurtaracak olan görüntülerin Demir'in elinde olduğundan bahseden, bu yüzden de Demir ile evlenmek zorunda olduğunu anlatan Zerrin, nikah salonuna geri döndü.
Kaya'yı sakinleştirmeye çalışan Cihan, başarılı olamayınca zor kullandı. İlk yardım istediği kişi ise Alya oldu.
Görüntüler mahkemeye ulaştı ve Şahin ilk duruşmada serbest kaldı.
Özürlüğü için Zerrin'in kendisini yaktığını öğrenen Şahin, kardeşini almak için Baybarslar'ın konağına gitti.
Aynı dakikalarda Cihan ise, Nare'nin Özkan esaretine son vermekle meşguldü.
Dizinin final sahnesinde;
Mine'nin söylediklerinin etkisinden çıkamayan Alya, bulduğu ilk fırsatta Cihan'ın gizli odasına girdi. Alya, her yerde Meryem'e dair bir iz ararken, bulduğu video onu bambaşka bir noktaya sürükledi.
Şifre Meryem'di değil mi? Kalbindeki kadın... Tek aşkın...