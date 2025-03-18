Uzak Şehir'in 18. bölümünde neler oldu? Alya, Meryem'i öğrendi...

Eşim ile aramızda kültürel farklılıklar olduğunu kabul ediyorum. Şunu söylemeliyim ki, biz çok kısa bir süre önce evlendik. Ben eşimi evlendikten sonra tanıdım. O da beni evlendikten sonra tanıdı. Onun kocası olmak, eşi olmak benim için büyük bir gurur. Benim korumacı bir yapım var ve ne şekilde göstereceğimi bilmediğim bir sevgi anlayışım var. Onu bazen istemeden incitiyorum. Bu hatalarımı onarmak için benim zamana ihtiyacım var. Uzun lafın kısası ben eşimden boşanmak istemiyorum. Çünkü ona çok saygı duyuyorum ve onu seviyorum...