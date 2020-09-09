Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kimdir? İşte Uzaydan Gelen Fırtına konusu ve oyuncuları

Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish'in olduğu filmin yönetmen koltuğunda Dean Delvin yer alıyor. İşte Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish gibi isimler yer alıyor.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler.

Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.