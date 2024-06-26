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Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Uzay Yolcuları (Passengers) oyuncuları ve karakterleri

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Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, konusu nedir Uzay Yolcuları (Passengers) oyuncuları ve karakterleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 14:45

Uzay Yolcuları filmi bu akşam (26 Haziran) TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Chris Pratt ve Jennifer Lawrence’ın yer aldığı yapımın senaryosu Doctor Strange'in senaryosunu kaleme alan Jon Spaihts'e ait. Yönetmen koltuğunda Morten Tyldum'un oturduğu yapım, iki uzay yolcusunun yaşadığı olaylara odaklanıyor. Peki Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte uzay yolcusu oyuncuları...

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Uzay Yolcuları (Passengers) filmi oyuncuları ve konusu ile izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılında vizyona giren Uzay Yolcuları filminde Chris Pratt ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırıyor. Jennifer Lawrence ise New Yorklu yazar Aurora'ya hayat veriyor.

UZAY YOLCULARI FİLMİ KONUSU

Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış 'uyku kapsüllerinde' uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston ve yazar Aurora Dunn'ın kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

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UZAY YOLCULARI OYUNCULARI

Jennifer Lawrence,
Chris Pratt,
Michael Sheen,
Laurence Fishburne,
Andy Garcia

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