Uzak Şehrin Masalı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Uzak Şehrin Masalı son bölümde Sonay'a büyük şok!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Almanyada başbakan adayları son kez canlı yayında karşı karşıya geldiAlmanya'da başbakan adayları son kez canlı yayında karşı karşıya geldi#ALMANYA
Netanyahu, Biden ile alay ettiNetanyahu, Biden ile alay etti#Netanyahu
Erdoğandan ABDdeki Türk vatandaşlarına önemli çağrı FETÖnün gerçek yüzünü ABDli dostlarınıza anlatınErdoğan'dan ABD'deki Türk vatandaşlarına önemli çağrı! 'FETÖ'nün gerçek yüzünü ABD'li dostlarınıza anlatın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Juventus ile Milan yenişemediJuventus ile Milan yenişemedi#Juventus
La Ligada Real Madrid, Valenciayı geriden gelip yendiLa Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi#Real Madrid
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde Yeni Türkevi Binasını incelediCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Yeni Türkevi Binası'nı inceledi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Uzak Şehrin Masalı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Uzak Şehrin Masalı son bölümde Sonay'a büyük şok!

#Uzak Şehrin Masalı#Uzak Şehrin Masalı 3. Bölüm Fragman#Uzak Şehrin Masalı İzle
Uzak Şehrin Masalı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Uzak Şehrin Masalı son bölümde Sonaya büyük şok

Uzak Şehrin Masalı son bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Uzak Şehrin Masalı'nın 19 Eylül tarihli 3. bölümünde Sonay Kürşat’ı evde gördükten şokunu yaşadı. Sonay'ın Kürşat’ın kendi kocası olduğunu söylemesi şoke etkisi yaratırken, dizinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanında ise Affan'ın tehditleri dikkat çekti. İşte, Uzak Şehrin Masalı 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların özeti.

Haberin Devamı

Uzak Şehrin Masalı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranlarında 19 Eylül Pazar akşamı seyirci karşısına çıkan dizide bu hafta Affan, Melik’i geri almak ve Umay’a hesap sormak için mandırayı basarken , Affan ile Murat'ın Kürşat'ı ihbar etmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında düğün sahnesinin yer alması şimdiden heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi.

UZAK ŞEHRİN MASALI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umay, ona oğlunu getiren Kürşat’ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat’ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat’a çok benzemektedir. Affan, Melik’i geri almak ve Umay’a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat’tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat’ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat’ı ihbar eder.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehrin Masalı#Uzak Şehrin Masalı 3. Bölüm Fragman#Uzak Şehrin Masalı İzle