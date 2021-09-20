Uzak Şehrin Masalı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Uzak Şehrin Masalı son bölümde Sonay'a büyük şok!

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Uzak Şehrin Masalı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranlarında 19 Eylül Pazar akşamı seyirci karşısına çıkan dizide bu hafta Affan, Melik’i geri almak ve Umay’a hesap sormak için mandırayı basarken , Affan ile Murat'ın Kürşat'ı ihbar etmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında düğün sahnesinin yer alması şimdiden heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi.

UZAK ŞEHRİN MASALI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umay, ona oğlunu getiren Kürşat’ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat’ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat’a çok benzemektedir. Affan, Melik’i geri almak ve Umay’a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat’tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat’ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat’ı ihbar eder.