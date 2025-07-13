Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'den iddialı pozlar

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PAYLAŞIMI BEĞENİ REKORU KIRDI

Keyifli anlarını ölümsüzleştirip sosyal medyasından yayınlayan Dilin Döğer'in yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncunun Cihangir'deki bir kafede fotoğrafçı Can Şerefoğlu'na verdiği pozlar beğeni ve yorum rekoru kırdı. Transparan zincir elbisesiyle iddialı pozlar veren Döğer'in paylaşımına, "Kaya ve Demir görmesin" yorumları yapıldı. Akyaka ve Kaş'taki tatili ardından soluğu İsveç'te alan Döğer'in tatil turu ve paylaşımları devam ediyor.

