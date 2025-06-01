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Uzak Şehir'in yıldızlarından renkli kareler

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 11:07

Kanal D’nin pazartesi akşamları reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’ dizisi heyecan dolu bir bölümle sezonu geride bırakacak. Mardin’de çekilen dizi, oyuncuları, müzikleri ve hikayesiyle bir sezon izleyiciyi ekran başına kilitledi.

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Her bölümüyle çok konuşulan proje reyting rekorlarıyla tarihe geçti. Dizide Sinem Ünsal’la başrolü paylaşan Ozan Akbaba, sette oyuncu arkadaşlarıyla renkli kareler paylaştı. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara yorum yağdı. Akbaba’nın Ünsal'la olan pozu ise büyük ilgi gördü.

Uzak Şehirin yıldızlarından renkli kareler

EĞLENCELİ KARELER

AyNa Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’  hem çarpıcı hikayesi hem de oyuncuların performansıyla ilgiyle takip ediliyor. Sezon finali yapacak olan dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Akbaba’nın, set arkadaşlarıyla ve Sinem Ünsal'la olan pozları sosyal medyayı coşturdu.

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Uzak Şehirin yıldızlarından renkli kareler

UNUTULMAYACAK BİR BÖLÜMLE SEZONU KAPATACAK

İzleyicinin merakla beklediği sezon finalinin yeni tanıtımında, Cihan’ın Alya’ya söylediği “Sen benim karımsın, Cihan benim oğlum” sözleri dikkat çekerken Mine’nin Boran’ın babasının Ecmel olduğunu öğrenmesi gerilimi yükseltiyor.

Alya ise Mine’nin gerçekleri Ecmel’e anlatmasından endişelenerek Deniz’i de alıp havaalanına gidiyor. Alya ve Deniz’in peşinden gelen Cihan, onu durdurmak isterken Alya’nın “Gitmezsem Mine konuşacak!” sözleri yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

Uzak Şehir’ pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

Uzak Şehirin yıldızlarından renkli kareler

 

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

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