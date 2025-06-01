Uzak Şehir'in yıldızlarından renkli kareler

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Her bölümüyle çok konuşulan proje reyting rekorlarıyla tarihe geçti. Dizide Sinem Ünsal’la başrolü paylaşan Ozan Akbaba, sette oyuncu arkadaşlarıyla renkli kareler paylaştı. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara yorum yağdı. Akbaba’nın Ünsal'la olan pozu ise büyük ilgi gördü.

EĞLENCELİ KARELER

AyNa Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ hem çarpıcı hikayesi hem de oyuncuların performansıyla ilgiyle takip ediliyor. Sezon finali yapacak olan dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Akbaba’nın, set arkadaşlarıyla ve Sinem Ünsal'la olan pozları sosyal medyayı coşturdu.

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UNUTULMAYACAK BİR BÖLÜMLE SEZONU KAPATACAK

İzleyicinin merakla beklediği sezon finalinin yeni tanıtımında, Cihan’ın Alya’ya söylediği “Sen benim karımsın, Cihan benim oğlum” sözleri dikkat çekerken Mine’nin Boran’ın babasının Ecmel olduğunu öğrenmesi gerilimi yükseltiyor.

Alya ise Mine’nin gerçekleri Ecmel’e anlatmasından endişelenerek Deniz’i de alıp havaalanına gidiyor. Alya ve Deniz’in peşinden gelen Cihan, onu durdurmak isterken Alya’nın “Gitmezsem Mine konuşacak!” sözleri yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

‘Uzak Şehir’ pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!